Дедушка с внучкой утонули в Жамбылской области

В Жамбылской области утонули дедушка и внучка. Спасатели ищут тело девочки, сообщает Kazpravda.kz.

"23 июля в 17.30 часов в Жамбылском районе, при въезде в село Жасоркен, в реке Талас, очевидцами обнаружен и извлечен из воды труп гражданина 1961 г.р. Далее, в 17.50 часов силами ДЧС начались поиски девочки 2015 г.р., которая, приблизительно в 17.10 утонула во время купания", - проинформировали в областном ДЧС.

Дед с внучкой купались в необорудованном для купания месте, отметили спасатели.

От ДЧС на место происшествия выезжали 5 спасателей и единица техники.

Поиски девочки продолжались до наступления темноты. Сегодня около 5.30 пяти часов утра возобновились.

"Поиски ребенка ведут три расчета спасателей Оперативно-спасательного отряда. Водолазы осматривают водную часть реки. 74 человека личного состава проходят вдоль береговых линий", - говорится в сообщении ДЧС Жамбылской области.