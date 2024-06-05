Делегация Penn State прибыла в Казахстан

Международное сотрудничество, Образование
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Как отмечают в вузе, Penn State впервые в своей истории отправил к своим партнерам столь представительную делегацию

Фото: Satbayev University

Satbayev University и Penn State (The Pennsylvania State University) согласовали и приступили к финальной стадии обсуждения условий обучения казахстанских студентов в Университете штата Пенсильвания. Для этого в Казахстан прибыла многочисленная делегация во главе с Сабин Клэр, отвечающей за академическое направление международной деятельности Penn State, входящего в топ-100 лучших вузов мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу вуза

На первом этапе стороны договорились о сотрудничестве по программе «3+1+1». Соглашение подписали Сабин Клэр и Самгат Ермекбаев, первый проректор по международному сотрудничеству и стратегическому развитию Satbayev University. В соответствии с соглашением, студенты Satbayev University по завершению третьего курса, смогут учиться в The Pennsylvania State University, за 5 лет получив диплом бакалавра и магистерский диплом Penn State. При этом особый акцент будет поставлен на специализированные фокусные программы обучения по специальностям: кибербезопасность, нефтяная инженерия, материаловедение и геология.

«Хочу отметить, что Penn State впервые в своей истории отправляет к своим партнерам столь представительную делегацию. Образовательная программа, которую мы совместно запускаем, разработана специально для Satbayev University и уникальная в своем роде. Однако, мы не намерены останавливаться на этом, будем развивать научное сотрудничество, программы академической мобильности, а также рассматриваем возможность увеличения перечня образовательных программ по формату «3+1+1». Также планируем отправить в этом году 12 наших ученых на научную стажировку по программе «Болашак» и 18 студентов по программе «3+1+1», что открывает новые горизонты для студентов и исследователей нашего университета», – сказал Самгат Ермекбаев.

В ходе встречи одной из главных тем стал вопрос открытия филиала Penn State – это основная цель партнерства, которую ставит перед собой руководство Satbayev University.

«Такой программы, как у нас, с четырьмя топовыми университета мира, нет ни в одном другом вузе Казахстана», – подчеркнул Ермекбаев.

Представители Penn State встретились с исследователями-стипендиатами программы «Болашак», а также с претендентами на участие в программе академической мобильности.

«Казахстан — очень интересная страна, а Satbayev University — стратегически важный для нас партнер, — отметила исполняющий обязанности заместителя провоста PennState Global Сабин Клэр. — Мы готовы сотрудничать не только по академическому направлению по формуле 3+1+1, но и в области исследований. Также мы заинтересованы в обмене студентами в рамках академической мобильности».

The Pennsylvania State University — публичный исследовательский университет США, занимает 83-место в мировом рейтинге QS. Университет обеспечивает высокое качество образования, сопоставимое с вузами Лиги плюща. Размер эндаумент-фонда вуза составляет 4,55 млрд долларов США.

Satbayev University, казахский национальный исследовательский технический университет, для расширения круга международных партнеров внедряет образовательные программы на английском языке, а также участвует в академическом обмене и создании двудипломных программ с еще тремя вузами, занимающими места в топ-100 в рейтинге QS: Sungkyunkwan University (Южная Корея), City University of Hong Kong (Гонконг, КНР) и Hof University of Applied Sciences (Германия). Для этого приглашаются иностранные профессоры и увеличивается набор студентов из других стран. Все студенты, которые поступят в этом году в Satbayev University, смогут подать документы на участие в этих двудипломных программах.

 

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