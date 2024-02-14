Дело каждого казахстанца

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Илья Пащенко

Решить проблему бытового насилия возможно лишь в случае слаженных действий всего общества.

фото из архива "КП"

Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров напомнил, что в прошлом году по поручению Президента ужесточена ответственность за бытовое насилие. Важным новшеством стал переход полиции от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений с последующим возбуждением административного производства по факту.

– В рамках нового законодательства рассмотрено 50 тысяч обращений о бытовых скандалах. По 64% материалов возбуждены административные производства. В два раза увеличилось количество лиц, привлеченных к административному аресту. Более 27 тысяч семей примирились в суде. Вместе с тем министерством активизирована профилактическая работа с семьями, подвергшимися насилию. За прошлый год в полиции зарегис­трировано порядка 100 тысяч сообщений о бытовых скандалах. Из них 15 тысяч фактов бытового насилия выявлены сотрудниками полиции, – привел статистику Ренат Зулхаиров.

По итогам прошлого года около тысячи правонарушителей были привлечены к уголовной ответственности и свыше 79 тыс. – к административной.

МВД ведет активную работу и для оценки риска рецидива бытового насилия. С этой целью проведено анкетирование, охватившее около 19 тыс. семей. По словам Рената Зулхаирова, по его результатам в 884 семьях был установлен высокий риск совершения повторных правонарушений.

– Правонарушителям предлагается добровольно пройти психокоррекционные курсы сдерживания агрессии. В целях обеспечения безопасности потерпевших участковыми инспекторами полиции вынесено 87 тысяч защитных предписаний. По ходатайству полиции судами установлено 15 тысяч особых требований к поведению правонарушителя, в том числе запрет на употребление алкогольных напитков. За такими гражданами осуществляется усиленный полицейский контроль, – рассказал Ренат Зулхаиров.

На сегодняшний день 2 770 агрессоров арес­тованы за нарушение защитного предписания – документа, запрещающего совершать бытовое насилие под угрозой наказания. 5 926 правонарушителей арестованы за неис­полнение особых требований к поведению. 1 057 родителей привлечены к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

– В результате принимаемых мер в общест­ве формируется принцип нетерпимости к правонарушениям. Но одними полицейскими мерами проблему бытового насилия не решить. Основными причинами семейных конфликтов являются пьянство, семейные трудности и падение нравственных ценнос­тей. Поэтому решение проблемы бытового насилия зависит не только от правоохранительных и государственных органов, а от каждого гражданина Республики ­Казахстан. Уважаемые граждане, призываю не пренебрегать нарушениями законности, происходящими вокруг вас, – резюмировал Ренат Зулхаиров.

#брифинг #бытовое насилие #законодательство #СЦК

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