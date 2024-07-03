Улучшение индекса деловой активности в июне отметил Нацбанк Казахстана

В июне продолжилась тенденция к улучшению деловой активности, индекс деловой активности (ИДА) составил 51,4, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Показатель, как отметил глава департамента денежно-кредитной политики НБРК Рустем Оразалинов, находится в положительной зоне пятый месяц подряд.

Улучшение показателя отмечено в строительстве, услугах и производстве – ИДА в указанных секторах сложился в зоне роста. В строительстве индекс составил 51,8 (в мае – 52,2), в услугах и производстве – 51,7 (в мае – 51,6 и 50,7, соответственно). В указанных секторах улучшились все компоненты, кроме сроков поставок.

В горнодобывающей промышленности, несмотря на рост до 49,5 (с 49,1 в мае), индекс остается в негативной зоне из-за снижения объема товарно-материальных запасов.

Индекс бизнес-климата в июне 2024 года незначительно снизился, но остался положительным. И текущие, и будущие условия ведения бизнеса оцениваются положительно, при этом снизился оптимизм относительно будущих бизнес-условий. В результате индикатор «часов» бизнес-цикла остается в области роста.