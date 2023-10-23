Демография как фактор устойчивого развития

В преддверии Дня Республики в Астане прошла международная конференция «Семья – основа устойчивого демографического развития Казахстана». Инициаторами ее выступили Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, Министерство культуры и информации, организовано мероприятие при содействии «ООН-женщины» и Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане.

Руководители госорганов (как центральных, так и местных), депутаты Парламента, ученые и экс­перты из Казахстана и зарубежья, представители НПО и международных организаций обсуждали актуальные тенденции и вызовы, связанные с демографической ситуацией в нашей стране, а также вопросы укрепления института семьи в современном обществе.

Бонусы и вызовы

Открывая конференцию, замес­титель Премьер-министра Тамара Дуйсенова обозначила основные демографические тренды в Казахстане, подчеркнув, что благодаря системным мерам со стороны государства ситуация в этой сфере значительно улучшилась: коэффициент рождаемости вырос, средняя продолжительность жизни увеличивается, наблюдается положительное сальдо миграции...

Население страны уже приблизилось к 20 млн человек. При этом почти 50% населения – это люди трудоспособного возраста. А средний возраст жителей Казахстана не достигает и 35 лет. Уже сейчас 58% трудоспособного населения составляет именно молодежь, а к 2030 году, как ожидается, люди, рож­денные после 2000 года, будут составлять 80% трудоспособного населения. Фактор «молодости» страны вице-премьер назвала демографическим бонусом, подчерк­нув, что молодежь – это не только «свежие силы», они также готовы привнести в страну новые технологии, изменения экономической политики.

– Демографическая ситуация сегодня – это не только демографический бонус. Она требует приведения в соответствие наших социальных реформ, социальной инфраструктуры и улучшения социального блока, – также обратила внимание Тамара Дуйсенова.

В своем выступлении она остановилась на конкретных сферах и направлениях, в которых ведется работа, – это в первую очередь здравоохранение, образование, социальная защита и поддержка.

Хорошая демографическая картина и качество человеческого капитала во многом зависят от уровня здравоохранения в стране. Здесь, по словам заместителя Премьер-министра, за годы независимости сделано немало.

– Благодаря тем мерам, которые принимаются в системе здравоохранения, ежегодно в стране рож­дается более 400 тысяч детей, – отметила она, подчеркнув, что работа по развитию данной сферы продолжается. – Один из ярких примеров того, что мы сейчас делаем, – это реализация национального проекта по улучшению системы сельского здравоохранения. Для сельской местности к 2025 году будет построено более 650 объектов здравоохранения. Причем это не только учреждения первичной медико-санитарной помощи. В селах станет также доступна специализированная медицинская помощь.

Идет работа, нацеленная на повышение качества системы здравоохранения, системы медицинского страхования.

Другой важный аспект – это образование. Тамара Дуйсенова привела пример: в этом году выпускниками стали 142 тыс. молодых людей, а пошли в первый класс – 350 тыс. детей. Соответственно, подчеркнула она, необходимы новые школы, детсады, места в вузах и учреждениях системы ТиПО. Система образовательных грантов также потребует пересмотра, нужны новые механизмы, которые смогут сделать высшее образование доступным для казахстанской молодежи.

– Большая работа ведется по реализации нацпроекта «Комфортная школа». Со следующего года в его рамках начнется строительство 369 школ. В счет Фонда поддержки социальной инфраструктуры, за счет местных и республиканского бюджетов также дополнительно будут строиться школы, и к 2025 году мы планируем дать еще почти 1,5 миллиона ученических мест, чтобы полностью решить вопросы трехсменных школ, – отметила вице-премьер.

Говоря о социальной сфере, она напомнила, что в Казахстане реализуется Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года, работу в рамках которой ведет Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографичес­кой политике при Президенте. Тамара Дуйсенова отметила ее активную деятельность и поблагодарила всех членов Нацкомиссии за проводимую работу.

Отдельно заместитель Премьер-министра остановилась на сущест­вующей в Казахстане широкой системе поддержки материнства и детства, включающей в себя как монетарные инструменты (выплаты и пособия семьям с детьми), так и льготы, предусмотренные в различных сферах.

– У нас большое число молодежи, но одновременно нужно признать, что будет расти и доля старшего поколения, – обратила внимание спикер на еще один демографический аспект. – Уже сейчас количество пенсионеров превышает 2,3 миллиона человек. Мы сегодня должны думать не только об их пенсион­ном обеспечении, социальной поддержке, но и об их интеграции в общество. Есть программа «Серебряный возраст», мы ее начали в позапрошлом году. Сейчас более 34 тысяч наших представителей старшего поколения пошли по этому проекту: работают консультантами, ассистентами и участ­вуют в различных соцпроектах, им выплачивается зарплата. Плюс сейчас открываем «Серебряные университеты» в вузах, чтобы у пожилых людей, если они хотят перепрофилироваться или получить новые знания, была возможность за счет государства получить образование. Также есть много центров активного долголетия, куда нужно вовлекать пожилых людей, – добавила вице-премьер.

Фокус на молодежь

Министр культуры и спорта Аида Балаева в первую очередь обратила внимание, что конференция проводится в преддверии Дня Респуб­лики. Она отметила, что любовь к Родине начинается с семьи, так что время для мероприятия, посвященного таким важным темам, как семья и устойчивое демографическое развитие, было выбрано неслучайно.

Спикер подчеркнула, что демографические вопросы в настоящее время актуальны для большинства стран мира: одни государства сталкиваются с проблемой низкой рождаемости, другие – перенаселения. У нашей страны также есть свои демографические особен­ности: это высокая рождаемость со всеми сопутствующими данному явлению плюсами и минусами. Так, по озвученным министром данным, суммарный коэффициент рождаемости в Казахстане составляет 3,3, что выше уровня простого воспроизводства населения. За последние 10 лет население вырос­ло примерно на 3 млн человек, и ожидается, что до конца 2023 года казахстанцев станет уже 20 млн.

– Крайне важно, чтобы государство выдержало новую экономическую и инфраструктурную нагрузку и создавало условия для развития нового поколения, – акцентировала Аида Балаева. – В условиях перехода к новой модели экономической политики, представленной Президентом в Послании народу Казахстана, вопросы социальной, семейной и демографической политики приобретают особую актуальность. Учитывая это, Глава государства заявил о необходимости «устойчивого демографического развития» – это актуальное и важное на сегодняшний день понятие, которое означает способность государства предвидеть демографические изменения, осознавать их последствия и своев­ременно принимать меры для ответа на них. Демографическая устойчивость под­разумевает комп­лексный подход к этому вопросу со стороны всех акторов. Требуется не констатация демографических показателей, а формирование соответствующей политики в этой области.

Как напомнила министр, Глава государства поставил задачу превратить текущие демографические тенденции в конкурентное преимущество нашей страны. Высокая рождаемость не должна негативно сказываться на качестве человеческого капитала. Поэтому Президент особое внимание уделяет созданию условий для благоприят­ного развития института семьи, обеспечения достойной жизни и трудоустройства.

Отдельно Аида Балаева сделала акцент на сфере молодежной политики, которая в нынешних демографических условиях приобретает особое значение. Доля молодежи составляет около 30% от общего числа населения страны, и эта тенденция, известная как «молодежный навес», продолжит усиливаться и дальше.

Как отметила спикер, в стране создаются условия для развития творческого потенциала подрастаю­щего поколения. В школах действуют почти 49,5 тыс. спортивных секций, 56 592 школьных кружка. В ближайшие несколько лет будет построено 100 объектов развития творческого и интеллектуального потенциала. Есть и другие инструменты, работаю­щие на исполнение поручения Главы государства об обеспечении 100-процентного охвата детей дополнительным образованием.

– Сильная нация формируется в семье. От состояния этого важнейшего общественного института зависит будущее государства, – продолжила министр. – В последние десятилетия мы наблюдаем такие изменения в институте семьи, как повышение возраста вступления в брак и рождения первого ребенка, рост разводов и доли монородительских семей. Эти изменения мы должны не просто фиксировать, а должным образом на них реагировать. Для этого в стране созданы необходимая институциональная база, инфраструктура для реализации семейной политики.

Аида Балаева также подчеркнула важность качественного научного и аналитического сопровождения государственной политики. В этой связи особое значение имеет создание Национального консорциума исследовательских организаций по вопросам семейной, гендерной и демографической политики, документ о создании которого был подписан на полях конференции. В него вошли 12 организаций.

– Создание консорциума как доб­ровольного и равноправного объе­динения позволит консолидировать имеющиеся знания в единой базе данных и вырабатывать новые подходы. Самое главное – такая форма взаимодействия будет носить системный и сетевой характер, о чем говорил Глава государства. Уверена, что новое объединение окажет существенное влияние на дальнейшее развитие сферы и позволит усилить доказательный подход в реализации семейной гендерной и демографической политики, – отметила министр культуры и информации.

Гендерный аспект и прогнозы

Спикером пленарного заседания конференции также стала глобальный директор Программы развития ООН по гендерному равенству Ракель Лагунас. Подчеркивая важность темы мероприятия, она напомнила, что Генеральный секретарь ООН обозначил происходящие в мире демографические изменения в числе мегатрендов, которые уже влияют и будут продолжать влиять на будущее мира и человечества.

Ракель Лагунас отметила, что изменения в демографии влияют­ на культуры, общества, взаимоотношения, на процессы государственного планирования и бюджетирования, на рынок труда и многие другие аспекты, в том числе оказывают воздействие на жизнь женщин.

Тенденции увеличения продолжительности жизни, роста рож­даемости, старения населения актуальны во многих странах. В частности, это означает рост чис­ла людей, которые будут зависеть от других членов семьи, и, как правило, забота о них ложится на плечи женщин. Все это влияет на возможности женщин: у них ос­тается меньше времени на обучение, поиск лучшей работы, самореа­лизацию... Государства должны предусматривать все это в своих национальных политиках. В этом контексте представитель ООН отметила, что у Казахстана сущест­вует ряд прекрасных программ, помогающих решать вопросы для действительно устойчивого демографического развития.

Так, в Казахстане есть программы по устранению гендерного неравенства, и здесь ПРООН активно работает с Правительством РК.

И. о. главы офиса структуры «ООН-женщины» в Казахстане Дина Амришева отметила, что вопросы, связанные с правами женщин и обеспечением гендерного равенства, интегрированы во многие из ЦУР, что подчеркивает не только исключительную важность, но и широту данной темы. Структура «ООН-женщины» в Казахстане в тесном сотрудничестве с Нацкомиссией по делам женщин проводит планомерную работу по продвижению повестки гендерного равенства и устойчивого развития.

– В части международных рейтингов Казахстан демонстрирует лидирующие позиции в Центральной Азии. Так, Казахстан в текущем году в Глобальном индексе гендерного разрыва занял 62-е место среди 146 стран. В таких субиндексах, как экономическая активность и возможности, доступ к образованию, охрана здоровья, Казахстан демонстрирует минимальный гендерный разрыв. В то же время нужно больше делать для уменьшения гендерного разрыва в сфере расширения политических прав и возможностей женщин, – отметила спикер.

Отдельно она затронула такую проблему, как бытовое насилие, подчеркнув, что необходимо активно работать над ее решением через усиление законодательства, улучшение качества социальных услуг, сбор статистических данных, проведение информационных кампаний, взаимодествие с организациями гражданского общества.

Старший советник по экономике и демографии Фонда ООН в области народонаселения Майкл Херман, подключившийся к работе конференции по видеосвязи из Женевы, говорил о создании Программы демографической устойчивости для региона Европы и Центральной Азии.

– В ней мы концентрируемся на нескольких областях. Первое – мы должны усилить взаимодействие науки с политикой. Вторая часть программы – создание инклюзивного общества. Третье – мы должны создать институты, которые будут отвечать демографическим изменениям и устойчивому развитию. Четвертое – демографические политики должны быть нацелены на обеспечение устойчивости, – отметил Майкл Херман.

Еще один видеомост состоялся с Будапештом – оттуда с докладом выступила государственный секретарь по делам семьи Министерства культуры и инноваций Венгрии Агнес Хорнунг. Она рассказала о проводимой в Венгрии политике, направленной на укрепление инс­титута семьи как основы устойчивого демографического развития.

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал о работе, которая проводится в системе дошкольного, среднего и среднеспециального образования для обеспечения высокого качества человеческого капитала – не только с точки зрения обучения детей, но и их воспитания. Здесь глава ведомства отдельно выделил важность сотрудничества школы с родителями и сообщил, что начиная с этого года в школах созданы педагогические центры по поддержке родителей (в том числе в вопросах воспитания детей, общения с ними и так далее).

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова сообщила, что, по прог­нозам ведомства, в Казахстане пока ожидается сохранение рождаемости на уровне 400 тыс. человек ежегодно.

– Но уже к 2039 году прогнозируется рождение более 500 тысяч детей в год. К 2050-му ежегодная рождаемость может прибли­зиться к 600 тысячам. Всего до 2050 года прогнозируется рождение 13,5 миллиона детей, из которых 30% будет приходиться на Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую области, – поделилась прогнозами министр.

После пленарного заседания работа конференции продолжилась на экспертных сессиях. Их участники обсуждали различные вызовы в сфере демографии, вопросы развития института семьи.

По итогам мероприятия экспертами выработаны научно обоснованные подходы и предложения дальнейшего устойчивого развития страны с учетом демографических тенденций.