День культуры и национальных традиций отмечают в Казахстане

Культура,Наурыз
13
Венера Баталова
корреспондент

Сегодня, 17 марта 2025 года, Казахстан отмечает День культуры и национальных традиций, который проходит в рамках декады Наурызнама, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот праздник посвящен продвижению казахского искусства, ремесел, традиций и культурных ценностей. Он является важным событием, направленным на сохранение и популяризацию национального наследия.

День культуры предоставляет уникальную возможность для молодежи углубиться в изучение традиций своего народа, а старшему поколению — передать свои знания и опыт подрастающим поколениям. В разных уголках страны будут организованы театрализованные представления, выставки ремесленников, концерты с народной музыкой и танцами, а также мастер-классы по народным ремеслам и традиционным искусствам.

Этот день становится важным напоминанием о значении культурного наследия в жизни общества и о важности сохранения традиций для будущих поколений.

Ранее,14 марта в Казахстане отметили Көрісу - праздник, символизирующий начало весны и нового жизненного цикла.

#культура #праздник #национальные традиции

Популярное

Все
Хуситы нанесли ответные удары по американскому авианосцу USS Harry Truman
Алуа Балкибекова и Аида Абикеева выиграли золото ЧМ по боксу
Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионкой мира по боксу
Результаты развития Казахстана за 6 лет опубликовало правительство
Касым-Жомарт Токаев поздравил Назым Кызайбай с исторической победой
Нелегальные мясные цехи выявляют полицейские по Казахстану
Виктория Графеева и Ельдана Талипова завоевали серебро на ЧМ по боксу
В Северной Македонии объявлен семидневный траур по погибшим в ночном клубе
От удобрений до автомобилей: 190 индустриальных проектов запустит Казахстан в этом году
Стартовал конкурс «ТОП – 100 студентов» колледжей Казахстана
Уровень Мирового океана стремительно растет
Казахстанский павильон открыт в Термезе
Военнослужащие Нацгвардии преподнесли астанчанкам неожиданный подарок
36 человек стали жертвами шторма в США
Фиктивные счета-фактуры на 640 млн тенге выписывал директор компании в Шымкенте
Съемки нового фильма Наримана Туребаева стартовали в Алматы
1000 скворечников установят в разных казахстанских регионах
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Как будут считать налоги казахстанцам в этом году
Почти в 1 000 школах страны установлены современные предметные кабинеты
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме
Маулен Ашимбаев вручил награды победителям республиканского турнира по бочча
В Канаде избрали нового главу правительства
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Буран накрыл столицу
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
США отменили 83% программ USAID
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам

Читайте также

Пятый год в Астане работает фонд помощи семьям, в которых в…
Один спонсор – множество идей
Президент призвал бизнес активно включиться в поддержку теа…
Молодых музыкантов-народников приглашают принять участие в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]