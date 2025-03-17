День культуры и национальных традиций отмечают в Казахстане

Сегодня, 17 марта 2025 года, Казахстан отмечает День культуры и национальных традиций, который проходит в рамках декады Наурызнама, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот праздник посвящен продвижению казахского искусства, ремесел, традиций и культурных ценностей. Он является важным событием, направленным на сохранение и популяризацию национального наследия.

День культуры предоставляет уникальную возможность для молодежи углубиться в изучение традиций своего народа, а старшему поколению — передать свои знания и опыт подрастающим поколениям. В разных уголках страны будут организованы театрализованные представления, выставки ремесленников, концерты с народной музыкой и танцами, а также мастер-классы по народным ремеслам и традиционным искусствам.

Этот день становится важным напоминанием о значении культурного наследия в жизни общества и о важности сохранения традиций для будущих поколений.

Ранее,14 марта в Казахстане отметили Көрісу - праздник, символизирующий начало весны и нового жизненного цикла.