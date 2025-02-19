День орнитолога празднуют в Казахстане

19 февраля отмечается День орнитолога – праздник, посвящённый людям, изучающим и охраняющим птиц, сообщает Kazpravda.kz

По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, птицы – неотъемлемая часть экосистемы, и их численность служит показателем экологического благополучия.

«Благодаря исследованиям орнитологов мы получаем ценные данные о состоянии окружающей среды, климатических изменениях и мерах по сохранению редких видов. Мы выражаем признательность всем орнитологам за их вклад в науку, природоохранную деятельность и экологическое просвещение!» – говорится в тексте поздравления.