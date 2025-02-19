День орнитолога празднуют в Казахстане

Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Птицы играют важную роль в поддержке биоразнообразия в природе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

19 февраля отмечается День орнитолога – праздник, посвящённый людям, изучающим и охраняющим птиц, сообщает Kazpravda.kz

По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, птицы – неотъемлемая часть экосистемы, и их численность служит показателем экологического благополучия.

«Благодаря исследованиям орнитологов мы получаем ценные данные о состоянии окружающей среды, климатических изменениях и мерах по сохранению редких видов. Мы выражаем признательность всем орнитологам за их вклад в науку, природоохранную деятельность и экологическое просвещение!» – говорится в тексте поздравления.

Ранее стало известно, что отдельные виды рыбы запретят вывозить из Казахстана. 

#праздник #Минэкологии #птицы #орнитология

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