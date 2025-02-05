Отдельные виды рыбы запретят вывозить из Казахстана

Экономика,Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Об этом говорится в приказе министра экологии и природных ресурсов «О введении запрета на вывоз отдельных видов непереработанной рыбы с территории РК», сообщает Kazpravda.kz

Фото сгенерировано нейросетью Midjourney

«Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории РК, в том числе в государства-члены ЕАЭС, непереработанной рыбы всеми видами транспорта (автомобильный, водный и железнодорожный транспорт): прочей свежей или охлажденной рыбы (судака), сома свежего или охлажденного, за исключением кларевого (африканского) сома, сома мороженого, за исключением кларевого (африканского) сома, прочей пресноводной рыбы, мороженого (судака)», – уточняется в документе. 

Приказ вводится в действие с 15 февраля 2025 года.

#запрет #вывоз #Минэкологии #рыба

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