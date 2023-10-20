День отважных парней

Профессиональных достижений и успехов в нелегком деле пожелал более чем 27 тыс. сотрудников, несущих службу в органах гражданской защиты, министр по чрезвычайным ситуа­циям Сырым Шарипханов.

В нынешнем году органам гражданской защиты Казахстана исполнилось 28 лет. За это время службами ЧС совершено более 1,5 млн выездов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Благодаря деятельности, профессионализму, оперативности пожарных и спасателей спасены порядка 413 тыс. человек, эвакуированы из различных зон ЧС 380 тыс., оказана медицинская помощь более 70 тыс. пострадавших.

За время существования противопожарной и спасательных служб в стране при исполнении служебных обязанностей погибли 69 сотрудников.

– Проделана значительная работа по совершенствованию системы гражданской защиты страны: принятие законодательства, строительство новых объектов для защиты от чрезвычайных ситуаций, приобретение спасательной и пожарной техники и оборудования, повышение заработной платы сотрудникам органов гражданской защиты, улучшение условий прохождения службы, подготовка профессиональных кадров, развитие пожарно-спасательного спорта и международного сотрудничества, – проинформировал Сырым Шарипханов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте.

Приобретено свыше 1,5 тыс. единиц пожарно-спасательной автотехники и 20 тыс. пожарно-спасательного оборудования и снаряжения. Построено более 30 пожарных депо.

Из стен Академии гражданской защиты выпущено свыше пяти тысяч специалистов, которые и днем и ночью несут службу, обеспечивая безопасность граждан и территории государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Реализовано несколько крупных проектов, которые позволяют предупредить ЧС: построены противопаводковые Коксарайский (на реке Сырдарья) и Астанинский контррегуляторы, селезадерживающие плотины на реках Талгар, Каргалинка Алматинской области. На реках Аксай, Аюсай, Хоргос реализуются четыре инвестпроекта, завершить которые планирует­ся к 2025 году.

– Наши спасатели доказали свой профессионализм на международном уровне, участвуя в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции и Афганистане. В сложных экстремальных условиях, несмотря на продолжающиеся повторные подземные толчки, спасатели проводили работы по разбору завалов, эвакуации и спасению людей, оказанию медицинской помощи пострадавшим, – отметил министр.

Только за последние три года оказана гуманитарная помощь Турецкой Республике, Сирийской Арабской Республике, Украине, Республике Таджикистан, Республике Афганистан, Кыргызской Республике.