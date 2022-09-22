День Первого Президента – 1 декабря исключили из списка государственных праздников

Сенат на пленарном заседании принял поправки в законодательство по вопросам кинематографии, культуры и праздников, сообщает корресподент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении, документом предлагается внести изменения в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», которые устанавливают национальным праздником День Республики – 25 октября и государственным праздником День Независимости – 16 декабря.

Также предлагается исключить День Первого Президента – 1 декабря из списка государственных праздников.

Кроме того, поправками предлагается внесение изменений и дополнений в законы Республики Казахстан «О кинематографии» и «О культуре», предусматривающие следующие концептуальные поправки и новеллы: государственная финансовая поддержка сферы кинематографии, систематизация и законодательная регламентация сохранения и развития материально-технической базы сферы кинематографии, государственная поддержка дубляжа на государственный язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра.

Кроме того, нормами предлагается расширение круга субъектов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии, законодательное урегулирование механизма создания Национальной кинокомиссии и ее функционирования при Государственном центре поддержки национального кино, государственная поддержка продвижения национальных фильмов на международных аренах.

Согласно процедурам, закон направляется на подпись Главе государства.