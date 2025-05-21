День работников культуры и искусства: творческие коллективы Нацгвардии МВД РК

Культура
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

За строгой выправкой и дисциплиной военной службы в Национальной гвардии МВД Республики Казахстан скрывается яркий творческий мир, наполненный музыкой, танцем и вдохновением. Здесь служат не только те, кто охраняет правопорядок, но и те, кто поднимает боевой дух через искусство — профессиональные музыканты, артисты и хореографы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Ансамбль песни и танца Национальной гвардии МВД РК был создан в 1992 году и стал неотъемлемой частью культурной жизни страны. В его составе — заслуженные деятели культуры, лауреаты международных конкурсов, такие как Гайни Жумашева, Жулдыз Жабелова, Бауржан Тургумбаев, Ерасыл Бозаев, Бауыржан Макаев и многие другие.

Сегодня Ансамбль исполняет казахстанские патриотические композиции, народные песни и кюи в современной аранжировке, яркие хореографические этюды, а также каверы на мировые хиты. В репертуаре — не только военная и фольклорная музыка, но и молодежные стили, а также танцы народов мира. Эти выступления неизменно вызывают отклик у зрителей, укрепляя культурную связь между армией и обществом.

К слову, вечером 21 мая творческий коллектив  организует вечер памяти выдающегося казахстанского певца Батырхана Шукенова. В этот день военные артисты подарят жителям и гостям столицы эмоциональное и насыщенное музыкальное представление, отдав дань уважения его наследию.

Не менее значимым является Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии — ведущий музыкальный коллектив страны, объединяющий мастеров своего дела, посвятивших жизнь военно-оркестровой службе. С первых лет существования оркестр активно участвует в масштабных мероприятиях, включая государственные церемонии с участием Верховного Главнокомандующего.

Военные музыканты Национальной гвардии достойно представляют Казахстан на международной арене. Они не раз выступали на фестивалях духовых оркестров: «Амурские волны», «Фанфары Казани», «Астана Самалы», «Труба мира», «Виват, Санкт-Петербург» и других.

Репертуар коллектива охватывает широкий диапазон — от строевых маршей до произведений классики и эстрады. Яркие формы выступлений, такие как плац-концерты и дефиле, делают концерты оркестра настоящим зрелищем.

Особой страницей в истории коллектива стало участие в военном параде, посвящённом 80-летию Великой Победы. Оркестранты впервые исполнили произведения «Шаттық», «Генерал Шакир Джексенбаев», «Елдің қорғаны» и «Батыр» композиторов Национальной гвардии на таком высоком уровне.

Сегодня в рядах Национальной гвардии МВД РК служат более 420 творческих специалистов — это не просто военные артисты, а настоящие хранители культурного фронта, объединяющие в себе профессионализм, талант и преданность Родине.

#музыка #Нацгвардия #оркестр

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