День ратификаций

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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Соглашения в сфере банковской политики ратифицировали сенаторы на пленарном заседании под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Открывая работу первого в этом году заседания палаты, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на основных тезисах Главы государства, изложенных в его программном интервью газете «Ana tili».

– В интервью Глава государства подвел итоги проделанной работы по каж­дой отрас­ли в 2024 году и обозначил приоритетные направления на предстоящий период. Президент также отметил значение законов, принятых Парламентом. Считаю, что такие открытость и внимание к волнующим граж­дан вопросам, несомненно, являются ярким отражением Справедливого Казахстана, основанного на принципе «Закон и порядок». Для нас законодательное обеспечение реформ, инициированных Президентом страны, будет оставаться ключевым приоритетом. В этом году депутаты должны рассмот­реть и принять ряд важных законов, направленных на дальнейшее развитие страны. Они должны быть качественно проработаны и своевременно приняты, – сказал спикер Сената и призвал коллег объединить усилия для реализации поставленных Главой государства задач.

В ходе заседания депутатами были рассмотрены три закона, направленные на укрепление международного сотрудничества и улучшение правовой инфраструктуры страны.

Закон «О ратификации поправок в статью 1 Соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития, позволяющих осуществить ограниченное и постепенное распространение географичес­кого охвата операций банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак», как было отмечено депутатами, расширяет географичес­кий охват операций банка. Для Казахстана включение Африки в регион операций банка открывает новые возможности в установлении контактов и осуществлении инвестиций в проекты стран с миллиардным населением. Ожидается, что такое расширение деятельности банка не снизит его способности поддерживать нынешние страны операций, не поставит под угрозу кредитный рейтинг банка на уровне ААА и не потребует дополнительных взносов в капитал.

Был рассмотрен также Закон «О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития с целью отмены уставного капитального ограничения на обыч­ные операции». Как пояс­нил сенатор Сергей Карплюк, в соглашении установлено ограничение на номинальную стоимость обычных обязательств, которые может принимать банк, относя их на свой уставный капитал. В настоящее время максимальный уровень операционных активов определен на уровне 92% от общей суммы собственного капитала. Сегодня решение по уровню достаточности капитала принимается Советом управляю­щих. В Совет управляющих входят 72 страны, и это затягивает процедуру согласования и принятия решений по вопросам финансирования.

– Совет директоров состоит из 23 членов, представляющих страновые группы. Казахстан входит в группу, возглавляемую представителем Австрии. Таким образом, принятие рассматривае­мых поправок позволит банку оперативно решать вопросы финансирования для экономически значимых проектов Казахстана, – сказал депутат.

Еще один закон, рассмотренный в ходе заседания сенаторами – «О ратификации Соглашения о взаим­ном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок», – создает правовую основу для использования банковских гарантий в других странах ЕАЭС. Это, отметил сенатор Нурлан Бекенов, должно упростить участие казахстанских поставщиков в государственных закупках в странах ЕАЭС. Сог­лашением также определены требования к банкам, правомочным выдавать банковские гарантии для целей государст­венных закупок, подходы по формированию перечня таких банков, а также механизмы ведения реестра банковских гарантий. Таким образом, ратификация соглашения позволит обеспечить беспрепятственный доступ потенциальным поставщикам одной страны – члена сою­за к участию в государственных закупках, проводимых в другой стране – члене союза, а также укрепить сотрудничество в области государственных закупок на долгосрочной и стабильной основе.

– Рассмотренное соглашение предусматривает формирование правовой основы для взаимного признания банковских гарантий между государствами – членами Евразийского экономического союза. Считаем, что одобрение закона позволит создать равные возможности для бизнеса и учас­тия в государственных закупках государств – членов Евразийского экономического союза, а также стимулирует экономическое сот­рудничество между сторонами, – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Нурторе Жусип обозначил ключевые проблемы в сфере гражданской авиации. Сенатор предложил ряд решений, направленных на улучшение качества подготовки кадров в отрасли. В частности, речь шла о проведении сертификации Академии гражданской авиа­ции по стандартам EASA и создании центра беспилотной авиации для подготовки специа­листов, отвечающих требова­ниям времени.

#Сенат #заседание #ратификация

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