День рождения Жамбыла Жабаева отмечают в Казахстане

Культура
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Дана Аменова
Корреспондент

Выдающийся казахский писатель, мастер устно-поэтического искусства родился 28 февраля 1846 года в семье бедного кочевника Жабая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультинформ

Фото: gov.kz

Наследие писателя – зеркало истории жизни казахского народа, а поэзия, пропитанная глубоким патриотизмом и любовью к родной земле, стала неотъемлемой частью казахской литературы. Поэт внес огромный вклад в развитие гражданской и политической поэзии. Размышления Жамбыла Жабаева «Туған еліме» прославили его на весь Советский Союз.

Его стихи, вышедшие в период с 1936-1945 годы, превышают в объеме 13 тысяч куплетов. В них он с особым воодушевлением воспевает достижения и новшества в жизни страны, победу и героизм народа в годы ВОВ. 

В ведомстве добавили, что произведения акына переведены более чем на 50 языков мира. Жамбыл Жабаев был избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР в 1938 году, в 1941 году стал лауреатом Государственной премии СССР. Награжден орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета».

#казахстан #поэт #день рождения #Минкультуры и информации #Жамбыл Жабаев

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