Деньги есть. Будут ли учебники? Свежий выпуск 540 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Вчера в Шымкенте Министерство образования и науки провело оперативное совещание по решению вопросов, связанных с обеспечением учебниками. Школы области укомплектованы ими только на 76%. За оставшееся до начала учебного года время необходимо закупить и доставить десятки тысяч книг. Тотальная замена вызвана тем, что в начале года МОН РК ввело новые образовательные стандарты, что автоматически повлекло за собой полную замену учебников для 4, 5, 6, 11-го классов, а для 7-го и 3-го классов введены новые – по информатике и по английскому языку соответственно.

– Мы обращались в министерство с пожеланием делать замену стандартов поэтапно, поскольку такому густонаселенному региону, как Южный Казахстан, очень сложно в одночасье приобрести 300 тысяч новых учебников, – комментирует ситуацию руководитель областного управления образования Альбина Елшиева. – Но к нам не прислушались. Между тем это колоссальная нагрузка на бюджет. Изданная еще три года назад учебная литература уже не годится.

На приобретение школьных учебников в бюджете области на 2015 год было предусмотрено чуть больше 1 млрд тенге. Такую сумму при верстке расходной части бюджета закладывали ежегодно в последние три года. Смена учебных стандартов потребовала увеличить финансирование практически втрое. Неудивительно, что остро встал вопрос о том, где взять деньги?

Проблема недофинансирования программы обеспечения учебниками еще вчера активно обсуждалась в 15 районах и городах ЮКО. Когда все школы сформировали заявки на учебную литературу, стало возможным подсчитать общую сумму, необходимую на ее приобретение в масштабах области. Она составляет 3 млрд 50 млн тенге. В срочном порядке руководству области пришлось изыскать 1 млрд 723,7 млн тенге. Недостающие деньги на финансирование покупки нашли в областной казне, городских и районных бюджетах. Буквально на днях на очередной, 39-й сессии областного маслихата депутаты проголосовали за то, чтобы 925 млн тенге направить на приобретение учебников и повышение квалификации педагогов.

Деньги в итоге нашли. Но это не решает проблему. Как оказалось, издательства печатают книги только по договорам, и необходимых их запасов сейчас просто нет. Их необходимо напечатать, а потом еще и доставить в регион, распределить по школам. Заместитель акима области Ерлан Айтаханов выразил надежду, что руководители издательств, выпускающих школьную литературу, проникнутся сложившейся ситуацией и сделают все возможное, чтобы оперативно напечатать недостающий тираж и поставить в область до 20 августа.

Заслушав информацию о принимаемых в области мерах для оперативного решения сложившейся проблемы, председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Саят Нюсупов обратился к присутствующим в зале представителям всех пяти издательств, занятых обеспечением школ учебниками, ускорить заключение договоров на поставку книг в регион.

Первого сентября за парты на юге сядут 562 тыс. 621 ученик. Это почти на 20 тыс. больше, чем в прошлом году. Только число первоклассников увеличилось на более чем 2 000 человек. Всего первый раз в первый класс в нынешнем году отправятся 64 тыс. 200 мальчишек и девчонок. И вопрос о том, что они положат в свои ранцы, отнюдь не праздный. Особенно критическая ситуация сложилась в Толебийском и Сарыагашском районах, а также в Шымкенте. Еще не заключили договоры на поставку учебников, к примеру, с издательством «Мектеп», отделы образования Арыси и Шымкента, Шардаринского, Отырарского, Казыгуртского, Мактааральского, Ордабасинского и Сарыагашского районов. Примерно такая же ситуация и с поставкой в Южный Казахстан учебников другими издательствами.



