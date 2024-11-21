Деньги любят счет

К слову, в текущем году в области было возбуждено три уголовных дела в сфере здравоохранения. В бюджет возвращены средства на сумму 21 млн тенге.

Как отметили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области, директора городской поликлиники приговорили к семи годам лишения свободы за растрату 220 млн тенге, а главного бухгалтера другой поликлиники – к восьми годам лишения свободы за растрату 550 млн тенге. Кроме того, пятерых руководителей медорганизаций, оплативших обучение за счет бюджетных средств, привлекли к дисциплинарной ответственности. Необоснованно уплаченные деньги и искусственно увеличенная заработная плата возвращены в бюджет учреждений.

К одной из основных причин возникновения коррупционных рисков, выявленных в сфере здравоохранения, можно отнести непосредственное осуществление финансовых операций медицинскими организациями с банками второго уровня. То есть отсутствует система фильтрации по проверке их достоверности. Антикор рекомендует прекратить прямое осуществление финансовых операций медорганизаций с банками второго уровня и обеспечить их реализацию через программу «Казначейство – клиент».

Сфера спорта также находится в зоне риска. К примеру, при поездках на спортивные соревнования и сборы средства используются нецелесообразно. Обнаружилось, что спортивные здания были переданы физическим и юридическим лицам бесплатно, а некоторые тренеры приняты на работу по поддельным дипломам. Финансовые риски составили 900 млн тенге. В результате вынесенных рекомендаций 30 тренеров, принятых на работу по поддельным дипломам, уволены, а здание Ледового дворца, переданное физическому лицу бесплатно, возвращено в коммунальную собственность. Также ведется работа по возвращению в коммунальную собственность других спортивных сооружений. Их владельцы не выполнили обязательств по договору доверительного управления.

Согласно поручению Главы государства с августа 2019 года Правительство начало работу по повышению зарплаты учителям. Рост заработка увеличивался ежегодно на 25% в течение последних четырех лет. К сожалению, выявлены риски при планировании и использовании бюджетных средств, хищение средств Фонда оплаты труда, регистрация лиц, фактически не работающих, незаконные данные о перечислении заработной платы, а также трудоустройство посредством использования поддельных дипломов.

Большинство случаев хищений происходит из-за отсутствия автоматизации процессов формирования бюджетных заявок и интеграции учетных систем с государственными базами данных, в том числе «Казначейство – клиент», Enbek.kz. В систему «Казначейство – клиент» загружалась неверная информация.

В сфере образования выявлено девять коррупционных рисков, дано 12 рекомендаций по их устранению. Зафиксировано 11 подозрительных финансовых операций, и эти факты – на стадии повторной проверки. Антикоррупционная служба предложила обеспечить автоматическую регистрацию времени прихода-убытия сотрудников всех организаций образования био­метрическим способом, а также возможность удаленного онлайн-мониторинга службой внутреннего государственного аудита.

Имеются пробелы и в сфере социального обеспечения. Так, замечен риск нецелевого использования средств госбюджета в части предоставления услуг инватакси. Выяснилось, что были перечислены значительные излишки средств за счет искусственного увеличения времени перевозки людей с ограниченными возможностями организациями, предлагающими инватакси. Было выявлено более 500 таких фактов. Антикор рекомендовал автоматизировать услугу инватакси с помощью приложений «Яндекс-такси», InDriver, Tez Taxi.