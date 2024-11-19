Деньги получили, а к работе не приступили

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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Сроки строительства 65 домов сор­ваны в этом году в Костанае.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Все они расположены в новом мик­рорайоне «Кунай». Надо сказать, что все пять лет возведения микрорайона сопровождаются скандалами вокруг строительства бюджетных домов. И 2024-й не стал исключением. 10 многоэтажек, которые должны были начать строить, так и остались в проекте. ТОО «Регалит» не построило ни одного квадратного метра, хотя авансы получало исправно. В результате акимат был вынужден судиться с недобросовестным подрядчиком. По решению суда договоры по шес­ти домам были расторгнуты, а по оставшимся четырем направлены уведомления о расторжении в одностороннем порядке.

Другая строительная компания – ТОО «Градстройсервис», также работающая в микрорайоне «Кунай», не справилась с возведением 55 индивидуальных домов, серьезно отстав от графика. В итоге договоры с подрядчиком расторгнуты в начале этого месяца.

Неисполнение плана по строительству домов стало причиной дефицита бюджета города. Казна недополучила 2,2 млрд тенге, поскольку не смогла продать квартиры костанайцам в десяти многоэтажках.

#Костанай #жилье #строительство #сроки

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