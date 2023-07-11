Не потакать запросам и жажде прибыли застройщиков потребовал Токаев от акимата Астаны

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"Надо говорить откровенно, что ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием ее развития, вернее, полным отсутствием такового. Неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объемами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе. Причиной подобного плачевного результата стали либо вопиющая некомпетентность, либо корыстные побуждения ответственных руководителей. Городские власти во главу угла должны всегда ставить интересы государства и граждан, а не потакать запросам и жажде прибыли застройщиков", – сказал Токаев.

По его словам, прошлый отопительный сезон для столицы прошел с огромным дефицитом тепловых мощностей. Президент заметил, что избежать коллапса удалось по большей части благодаря теплой зиме.

"При этом местные власти продолжают содействовать возведению миллионов квадратных метров жилья, будучи, по сути, не готовы обеспечить их нормальное теплоснабжение. Развитие инженерной инфраструктуры города во многом зависит и от профессионализма должностных лиц, возглавляющих коммунальные предприятия. Женис Махмудулы (Касымбек - аким Астаны - прим. авт.), в начале года Вам было дано поручение провести анализ руководящего состава городских коммунальных предприятий. Это поручение, как я понимаю, находится еще на стадии исполнения. В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК – оценщик, теплотранзит – агроном, горводоканал – зоотехник", - заявил глава государства, резонно заметив, что каждый должен заниматься тем делом, в котором является профессионалом.

"Вследствие недальновидности и бездействия местных властей сегодня мы вынуждены в "пожарном" режиме строить новые теплоисточники, водоводы, очистные сооружения. При этом имеются серьезные риски срыва сроков запуска заявленных энергетических объектов. Ранее мною было поручено до конца года ввести в эксплуатацию две газовые тепловые станции – "Туран" и "Юго-Восток", а также первую очередь ТЭЦ-3. Работы на этих объектах ведутся крайне низкими темпами или вовсе не ведутся. Отсутствуют персонал и техника на важных участках, таких как строительство второй секции золоотвала. Подобный подход неприемлем. Новые источники тепла нужно запустить в текущем году, и никаких отговорок здесь быть не должно. Другого варианта у нас просто нет. Но даже введение указанных теплоисточников позволит перекрыть дефицит буквально на пару лет, не более", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Как он отметил, город стремительно растет, нагрузка на инженерные сети неуклонно увеличивается, поэтому необходимо безотлагательно и окончательно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной.

"Поручаю в месячный срок внести соответствующие предложения. Наша задача – обеспечить надежное теплоснабжение Астаны как минимум на десять лет вперед. Это крайне важно для устойчивого развития столицы. Этот вопрос имеет стратегическое значение с учетом особой роли столицы как административного и политического центра государства. Астана выступает локомотивом прогресса нашей страны, поэтому должна быть образцом стабильности и устойчивого развития. В целом, Правительству следует держать на контроле подготовку к отопительному сезону во всех регионах. Нельзя допустить повторения ситуации, когда в Экибастузе жители остались без тепла в 30-градусный мороз. Уже середина лета, времени осталось не так много, поэтому все необходимые работы должны быть завершены до наступления зимнего сезона. Следует принять все необходимые меры, чтобы до наступления холодов привести в надлежащее состояние теплоисточники и коммунальные сети по всей стране. Для этого требуется эффективная и слаженная работа центральных и местных исполнительных органов, а также ответственный подход подрядчиков и собственников теплоисточников", - заключил Токаев.