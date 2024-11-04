Департамент по противодействию киберпреступности создан в МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и Polisia.kz

В Министерстве внутренних дел РК сообщили о создании нового профильного департамента, который будет заниматься выявлением и раскрытием киберпреступлений, разработкой стратегических шагов по борьбе с ними, передает Kazpavda.kz

«В условиях стремительного развития технологий и увеличения числа интернет-угроз создание специализированного подразделения позволит более эффективно реагировать на вызовы современности», – подчеркнул министр внутренних дел Ержан Саденов.

Глава МВД представил личному составу начальника нового департамента - полковника полиции Жандоса Сүйінбай, обладающего значительным опытом в этой сфере.

Напомним, ранее Антикоррупционная служба в очередной раз предупредила о мошенниках, которые в мессенджерах WhatsApp, Telegram продолжают создавать фальшивые аккаунты.