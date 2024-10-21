Антикор предупреждает о мошенниках

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционная служба в очередной раз предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство



Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора.



Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства.



В случае получения подобных звонков и рассылок, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан.