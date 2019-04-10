Депутат Мажилиса назвал 14 городов Казахстана с самым грязным воздухом
Лаура Тусупбекова
Депутаты Мажилиса Парламента РК выражают тревогу в связи с уровнем загрязнения воздуха в казахстанских городах. С соответствующим депутатским запросом в адрес министра энергетики Каната Бозумбаева на пленарном заседании обратился депутат Кенес Абсатиров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Чистота воздуха является одним из важнейших показателей среды обитания человека. Хотя экологическая безопасность отдельных промышленных объектов непрерывно повышается, жители казахстанских городов все чаще становятся свидетелями и жертвами выбросов вредных веществ в атмосферный воздух", – сказал мажилисмен.
По его словам, сегодня воздух, особенно в отопительный сезон, загрязнен в Алматы, Усть-Каменогорске, Темиртау, Нур-Султане, Шу и Караганде.
"В целом, на сегодня в Казахстане 5 городов имеют высокую степень загрязнения – это Алматы, Экибастуз, Петропавловск, Аксай и Шу, еще 9 городов очень высокую – Атырау, Усть-Каменогорск, Балхаш, Темиртау, Караганда, Жезказган, Актау, Нур-Султан, Актобе", – привел данные депутат.
При этом, по его информации, службы контроля атмосферного воздуха крайне редко сообщают о превышении предельной концентрации вредных веществ (ПДК).
"При этом сами нормы ПДК в нашей стране явно отстают от международных стандартов. Если подходить по международным стандартам, то в перечень экологически грязных городов попали бы не 14 городов, а практически все города Казахстана, имеющие даже не промышленные предприятия, а обычные ТЭЦ", – сказал Кенес Абсатиров.
По его словам, одной из причин такой ситуации является отсутствие в Экологическом кодексе норм, стимулирующих природопользователей проводить мероприятия по охране окружающей среды.
"По утверждению экспертов, предприятиям порой выгоднее заплатить штраф за превышение выбросов, чем устанавливать современное очистное оборудование. С другой стороны, у самих предприятий остаются вопросы, куда используются ежегодно растущие экологические платежи, если не на содействие защите экологии. Возможно, пришло время закрепить их целевое использование на содействие бизнесу в применении дорогостоящих технологических решений по сокращению атмосферных выбросов", – констатировал он.
В связи с этим, депутат призывает уполномоченные органы принять меры по приведению нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест Казахстана в соответствие с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения, а в разрабатываемом новом Экологическом кодексе предусмотреть меры экономического стимулирования природопользователей, применяющих инновационные меры по охране окружающей среды