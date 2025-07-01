Депутат Мажилиса проверил ход строительства новой школы в Усть-Каменогорске

Парламент
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Усть-Каменогорске продолжается строительство новой школы на 600 мест, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Учебное заведение возводится в рамках предвыборной программы партии AMANAT и национального проекта «Келешек мектебі». Ход работ проверил депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Ерлан Саиров.

Новая школа спроектирована в соответствии с современными требованиями. В ней предусмотрены кабинеты химии и робототехники, библиотека, лифт, столовая, инклюзивная среда, пандусы и тактильные дорожки. По заверению подрядчиков, здание школы будет сдано к началу учебного года. Ожидается, что после ввода объекта в эксплуатацию значительно снизится нагрузка на школу, расположенную в микрорайоне Шелковый комбинат – одном из активно развивающихся районов Усть-Каменогорска.

На сегодня в Восточно-Казахстанской области пять новых учебных заведений уже введены в эксплуатацию – в городах Шемонаихе, Риддере, Усть-Каменогорске и в посёлке Белоусовка Глубоковского района. Это результат работы партии AMANAT в регионе, направленной на ликвидацию трёхсменных и аварийных школ, кадровых дефицитов и инфраструктурной отсталости.

Ерлан Саиров отметил, что сегодня невозможно рассматривать школу вне контекста закона «О статусе педагога».

– В Усть-Каменогорске возводят современное образовательное пространство. Но всё это теряет смысл, если в таких условиях не будут работать мотивированные учителя. Благодаря закону «О статусе педагога» за последние годы мы не просто повысили зарплаты, мы дали школе шанс привлечь лучших, дать им время и ресурсы на развитие. Это фундамент, на котором строится настоящее качественное образование, – заявил депутат.

Проблемы дефицита педагогических кадров, особенно в сельских школах, остаются актуальными. Однако, как отмечают депутаты, постепенная реализация законодательства о повышении статуса педагога уже приносит плоды: заработные платы выросли более чем в два раза, введены надбавки за квалификацию, степень и наставничество, существенно снижена бюрократическая нагрузка. Всё это делает профессию учителя более уважаемой и востребованной.

#мажилис #депутат #школа #УстьКаменогорск

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