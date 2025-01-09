Депутат посетил завод по производству промышленных аккумуляторов в Талдыкоргане

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Он ознакомился с работой ряда промышленных предприятий, в том числе завода по производству промышленных аккумуляторных батарей «Asma Industrial».

Как рассказал директор завода Дидар Санатов, объём инвестиций составил более 8,5 млрд тенге, из которых порядка 1,5 млрд привлечены в виде кредитов. При этом областной акимат обеспечил предприятие необходимой инфраструктурой – от выделения земельного участка площадью 14 га и до подключения коммуникаций. В ближайшее время планируется подведение подъездных железнодорожных путей.

Производственные корпуса «AsmaIndustrial» построены по современным технологиям. Помимо аккумуляторов для автомобилей и других видов транспорта, завод специализируется на производстве стационарных аккумуляторов. Они предназначены для использования в крупных инфраструктурных системах, например, в обслуживании электростанций, использующих возобновляемые источники энергии.

– Компания приступила к производству продукции, которая ранее не выпускалась в Казахстане, и это нужно считать большим успехом. Недавно завод «Asma Industrial» посетил глава государства Касым-Жомарт Токаев, который дал высокую оценку его назначению. В настоящий момент предприятие прошло опытный запуск, в феврале планирует приступить к серийному производству продукции, 60% которой будут направлять на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье, – подчеркнул Азат Перуашев.

Директор завода поблагодарил партию «Ак жол» за инициированные и внесённые поправки в закон по вопросамведения бизнеса, принятый в прошлом году. Согласно нововведениям, крупные горно-металлургические компании отныне обязаны в первую очередь обеспечивать металлургическим сырьём отечественных переработчиков, на экспорт же смогут отправлять только свободные от заявок объёмы. Основой законодательнойинициативы послужили обращения в партию казахстанских машиностроителей.

Напомним, с 5 января мажилисмены работают в регионах. Депутаты информируют население о принятых законодательных новшествах, изучают и систематизируют самые значимые проблемы. Итоги решения наиболее актуальных вопросов, поднятых избирателями, будут совместно с Правительством рассмотрены на одном из пленарных заседаний Мажилиса.