Депутатские встречи

В регионах начались встречи депутатов Мажилиса с избирателями. В ходе поездок мажилисмены проводят встречи в трудовых коллективах, а также приемы граждан по личным вопросам, проверяют выполнение предвыборных программ, рассказывают о принятых законодательных новшествах.

Так, с жителями Алматинской области встречаются в эти дни депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Макпал Тажмагамбетова и Жанна Тельпекбаева. В городе Кунаеве мажилисмены побывали на объекте строительства средней школы, которую планируют сдать в экс­плуатацию в январе 2023 года.

По словам представителя подрядной организации Бекзата Молдабекова, на объекте на сегодня выполнено около половины объема работ. В строительстве по программе «Еңбек» задействовано 150 человек, при этом используется полностью отечественная продукция.

В ходе поездки парламентарии провели беседу с педагогами и представителями областного управления образования, обсудив ряд актуальных отраслевых вопросов.

Проблемы пациентов столичного центра социального обслуживания «Нұрлы жүрек» выслушали депутаты Мажилиса Джамиля Нурманбетова, Лариса Павловец и Бауржан Сартбаев. Учреждение, в котором круглый год получают уход и мед­обслуживание особенные дети с психоневрологическими патологиями с 3 до 18 лет, нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, нелегкий труд сотрудников требует достойной, более высокой оплаты, считают мажилисмены.

Ознакомившись с условиями проживания и лечения детей, побеседовав с коллективом цент­ра, депутат Лариса Павловец сообщила, что необходимо пересмотреть штат и увеличить количество педагогов, а также оснастить все кабинеты видео­камерами.

В свою очередь депутат Бауржан Сартпаев предложил обновить медицинское оборудование и спортивный инвентарь.

– Многое здесь устарело и требует замены. Размер заработной платы, которую получают сотрудники, невелик. Да, в последнее время их оклады вырос­ли на 30%, но это не является значительным достижением, и в ближайшее время мы поднимем этот вопрос. Со своей стороны будем способствовать выделению дополнительных средств, – отметил он.

О том, какую работу проводят парламентарии по строительству инклюзивного общества, проинформировала в ходе встречи председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Джамиля Нурманбетова. Депутат рассказала о принятых Парламентом законах по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалиднос­тью, об инклюзивном образовании, о правах ребенка, в котором предус­мотрена норма о создании реабилитационных центров. Все эти законопроекты разработаны депутатами Парламента, членами комитета, уточнила мажилисмен.

Депутаты Мажилиса, члены фракции «Ак жол» Казыбек Иса и Берик Дюсембинов посетили с рабочим визитом область Абай. Мажилисмены встретились с преподавателями Семейского университета им. Шакарима.

Находящиеся в Карагандинской области депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Гульнара Бижанова и Юрий Жулин встретились с работниками шахты им. Тусупа Кузембаева. На встрече обсуждались вопросы снижения пенсионного возраста шахтеров, повышения зарплат, обеспечения безо­пасности труда, а также обновления производственного оборудования.

Как отметил депутат Юрий Жулин, вопрос снижения пенсионного возраста в настоящее время рассматривается Правительством с участием депутатов Парламента и представителей профсоюзов.

– Сегодня Правительством готовится проект нового Социального кодекса. Это большой законодательный документ, который объединяет порядка 16 законов. В рамках работы над данными законами обсуждается и вопрос о снижении пенсионного возраста работникам некоторых сфер, – сообщил Юрий Жулин.

Депутаты считают, что шахтеры и металлурги, работающие в тяжелых условиях и на вредных объектах, должны иметь право выходить на пенсию по возрасту, который был регламентирован ранее, то есть не позднее 50 лет.

Отдельное внимание в разговоре было уделено вопросу обеспечения безопасности труда работников тяжелой промышленности. Сегодня инспекция труда на местах подчиняется местному исполнительному органу и зависима в своих решениях. В связи с этим Юрий Жулин сообщил о разработке депутатами Парламента законопроекта, в котором предлагается подчинить инспекции напрямую Министерству труда и социальной защиты населения.

Кроме того, мажилисмены предлагают внести норму, сог­ласно которой государственный инспектор при выходе с проверкой не уведомлял бы об этом заранее органы правовой статис­тики и предприятие. По мнению депутатов, такое уведомление позволяет недобросовестным работодателям укрывать факты травматизма и прочие нарушения. В этих целях парламентарии предлагают внедрить внезапные проверки, чтобы усилить эффективность контроля.

В целях мониторинга проектов, реализуемых в Северо-Казахстанской области в рамках «дорожных карт» по исполнению предвыборных программ партии «AMANAT», депутаты Мажилиса Ерлик Тайжанов и Дмитрий Колода побывали на кирпичном заводе. Они ознакомились с работой предприятия, встретились с руководством и рабочими, обсудили проблемные вопросы и перспективы компании.

Ознакомившись с производст­венным процессом, депутат Мажилиса Дмитрий Колода подчерк­нул важность использования местных ресурсов. Другой положительный момент, на который обратил внимание депутат, – это вторичное использование материала. Так, для производства кирпича на завод привозится перегораемый уголь из центральной котельной села Бесколь.

Работа депутатов в регионе продолжится в течение 10 дней. За это время мажилисмены проведут прие­мы граждан, изучат проблемные вопросы, связанные с обеспечением водой, дорогами, строительством домов для переселенцев, и другие.

Проблемы жителей населенного пункта Акжар города Шымкента выслушал депутат Мажилиса Гани Ташкараев. Среди нерешенных проб­лем, о которых говорили акжарцы, – вопросы строительства новой школы, мусороперерабатывающего завода, необходимость проведения ремонта улиц и ирригационных систем. Горожане сообщили, что в единственной школе, которая имеется в населенном пункте, обучение ведется в три смены. Причина этого – рост населения, в том числе за счет миграции граждан.

Выслушав пожелания земляков, депутат Гани Ташкараев отметил, что создание условий для полноценного развития и самореализации детей является одним из приоритетов партии «AMANAT». И решение этого воп­роса будет на контроле депутатов и местных исполнительных органов, которые в ближайшее время планируют выделить землю под строительство нового учебного заведения.

С шахтерами Карагандинской области встретился депутат фракции Народной партии Казахстана Ерлан Смайлов.

Проблемы регрессников обозначил шахтер-ветеран, имеющий 36 лет подземного стажа, Борис Жуков. Ерлан Смайлов отметил, что при поддержке фракции НПК была создана рабочая группа при Мажилисе по снижению пенсионного возрас­та для работников вредных и опас­ных производств.

– Теперь мы с профсоюзами берем решение этих вопросов в наши руки. Отписки Министерства труда и соцзащиты ничего не дают, – сказал депутат.