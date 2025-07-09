Группа депутатов во главе с председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан изучила условия, созданные для прохождения службы в отдельной бригаде морской пехоты и подразделении противовоздушной обороны, передает корреспондент Kazpravda.kz по информации Актауского военного гарнизона

Фото: Актауский военный гарнизон

Командующий войсками регионального командования «Запад» генерал-майор Бауыржан Артыков подробно ознакомил визитеров с инфраструктурой, вооружением, техникой и оснащением воинских частей.

– Для нас важно соотнести законотворческую работу с ее практической реализацией. Именно такие встречи помогают понять, насколько принятые нормы учитывают современные реалии и потребности армии, стоящей на защите суверенитета страны и ее территориальной целостности, – уточнила председатель профильного комитета.

Такая возможность представилась мажилисменам в ходе встречи с личным составом. Депутаты рассказали о принятых законодательных нормах, касающихся вопросов пенсионного обеспечения военнослужащих, действующих льгот для солдат как во время службы, так и после увольнения в запас. Благодаря непосредственному общению, участники встречи смогли получить исчерпывающие ответы из первых уст.