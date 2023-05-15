Депутаты требуют не исключать Фонд медстрахования из списка субъектов финансового мониторинга

Мажилис, Экономика, Здравоохранение
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилисмен Асхат Рахимжанов недоумевает предложением АФМ об исключении Фонда медстрахования из списка субъектов финансового мониторинга, поскольку активы фонда размещены в открытых счетах в Национальном банке, учредителем которого является Правительство Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz

Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов требует не исключать Фонд медстрахования из списка субъектов финансового мониторинга, а также информацию о зарплатах Фонда медстрахования, о премиях и содержании аппарата. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По мнению депутата, сегодня есть вопросы с транспарентностью выделенных государственных средств, так как ряд медорганизаций занимаются припиской.

«В стране действует 30 разных баз данных частных и государственных организаций здравоохранения. По вашему мнению, необходимо заниматься цифровизацией, так как все упирается «в человеческий фактор». Но зная, как проходит процесс цифровизации нашей страны, это точно не решит проблему. Тем более, учитывая, что вклад цифровых технологий в ежегодный рост производства экономики в Казахстане составляет всего 0,3%. Здесь же следует учесть, что до сих пор наша страна не смогла обеспечить качественным интернетом даже два крупнейших города Казахстана, не говоря уже о глубинках», - констатировал Рахимжанов.

Он привел данные международных экспертов, согласно которым по обеспечению качественной медициной Казахстан занимает 82 место из 89 стран мира.

«В Казахстане каждый шестой человек находится вне системы ОСМС. И в подавляющем большинстве это сельчане. Им отказывают в предоставлении медицинских услуг просто потому, что наши же граждане в своей родной стране без денег не нужны. Другой вопрос – мы его поднимаем в других запросах – кто создал систему пайщиков, в которой олигархи обкрадывают сельчан и оставляют их нищими, оплачивая им подачку отходами, которые годятся только на откорм скота. Причем фактически эти люди находятся как в крепостном праве – они работают без оформления трудовых договоров. А потому их не принимают в поликлиниках, так как никто за них не отчисляет средств в этот Фонд медстрахования», - сказал мажилисмен.

В этой связи депутат недоумевает предложением Агентства по финансовому мониторингу об исключении Фонда медстрахования из списка субъектов финансового мониторинга, поскольку активы фонда размещены в открытых счетах в Национальном банке, учредителем которого является Правительство Казахстана.

«Почему в агентстве считают, что это залог того, что средства фонда будут расходоваться эффективно? За примером далеко ходить не нужно – в январе СМИ писали о том, что главу филиала Фонда социально-медицинского страхования в Актау подозревают в хищении 17,5 млн тенге. При этом Институт законодательства и правовой информации поддерживает данное предложение с оговоркой, что при этом необходимо «…обратить внимание на необходимость включения в законодательство положений, согласно которому фонд, в том числе Единый накопительный пенсионный фонд, обязаны предоставлять уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в том числе обеспечивать автоматизированный доступ к своим базам данных. В этой связи второй вопрос – действительно ли стоит вопрос об исключении ФСМС из списка субъектов финансового мониторинга? Что будет предприниматься для повышения его открытости и публичности?» - задался вопросами депутат.

Также Асхат Рахимжанов просит предоставить данные о размере заработных плат сотрудников ФСМС, их численности и информации о выдаваемых премиях и содержании аппарата.

Кроме того, депутат предлагает  в целях стимулирования здорового образа жизни возмещать 50% расходов на ОСМС тем казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам.

«Эти средства они вправе потратить по своему усмотрению. Возможно, в целях профилактики заболеваний в частных медицинских организациях, не включенных в перечень ОСМС. Кроме того, просим детально отчитаться, сколько средств было собрано за счет ОСМС с 2017 года, с момента запуска, и куда они потрачены. Я считаю, что необходимо провести полный аудит по вопросу использования средств ОСМС. То, что входит в тариф на медицинские услуги, является тайной даже для чиновников. Даже в Минфине не знают, как рассчитываются тарифы. Все решения по росту тарифов Минздрав принимает самостоятельно, без независимой экспертизы. Здесь нужна большая прозрачность не только для контролирующих органов, но и для всех казахстанцев. Что планируется предпринять вами в этой связи?» - заключил депутат.

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