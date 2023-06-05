Деревца погибают сотнями... Проблемная зона 5 июня 2023 г. 0:00 1 Юлия Пулина, область Улытау Из-за отсутствия полива в парках Жезказгана на корню засыхают саженцы. фото автора Дачный сезон стартовал еще в начале апреля, а вот поливной воды жители Жезказгана дождались только в первых числах июня. Жаловались владельцы пригородных частных домов и коттеджей – рассада засыхает. Возмущались горожане, так как на территорию парков и аллей в мае не пролилось ни одной капли. Дождей не предвидится, жара свыше 30оС. Стоит отметить, что ежегодно в Жезказгане тратят миллионы тенге на озеленение, несмотря на водопроводные проблемы. Подняла старые записи начиная с 2019 года. Каждый год из-за задержки поливного сезона в апреле-мае собирается общественный совет города, депутаты местного маслихата направляют гневные запросы в акимат. И всякий раз руководство города обещает все уладить. На починку водопроводных труб из бюджета выделяются не десятки даже, а сотни миллионов тенге. Но почему же «водный вопрос» до сих пор не решен? 26 мая аким города Кайрат Шайжанов на встрече с жезказганцами сообщил, что водовод изношен настолько, что запустить поливную воду было невозможно. Между тем весь город знает: некие дельцы умыкнули трубы из двух насосных станций – на восстановление и ремонт понадобились время и деньги. В апреле состоялась «зеленая» республиканская акция «Бүкіл қазақстандық ағаш егу күні». Акции в области очень уважают, поэтому высадили сразу 135 тыс. саженцев. 400 штук в одном только Сатпаеве, 300 – в Жезказгане, более 600 – в Улытауском районе, около 150 – в Жанааркинском. Кроме того, КГУ «Жанааркинское хозяйство по охране лесов и животного мира» на площади 40 га посадило свыше 133 тыс. молодых деревьев. 13 мая педагоги, учащиеся и их родители приняли участие в челлендже и посадили 5 тыс. саженцев и 3 тыс. цветов в Жезказгане. В тот же день сотрудники городской ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) подарили около 300 деревьев парку «Жастар». Благородная идея – и подрастающее поколение приобщили к экологической культуре, и урок трудолюбия провели… Хороший такой подарок городу и его жителям. В жезказганском парке «Наурыз» работники медеплавильного завода высадили более 900 молодых кленов. Металлурги приносили свои деревца, ямки копали, заботливо из ведер водой поливали. Уверена, надеялись на следующий год увидеть зеленеющее молодое деревце. Прошло всего три недели – а на местах их посадки одни сухие палки торчат. На память остались лишь красивые фото с акции и недоумение: зачем все это затевалось и сколько миллионов тенге здесь благополучно прикопано? На днях сама походила в парке «Наурыз», чтобы подсчитать потери, о которых говорили на встрече с акимом. По количеству саженцев сомнений не возникло. Сотрудники медьзавода постарались «закрыть» все пустыри, но большинство кленов уже погибли или близки к этому. Зеленые листочки и гнущиеся живые веточки остались лишь на тех саженцах, что посадили в тени больших деревьев. Их совсем мало. Есть призрачная надежда, что с долгожданным поливом приживутся хотя бы корни. Похожая ситуация и в парке «Жастар». Градообразующие предприятия «Казахмыса» ежегодно что-то сажают – то на побережье, то в черте города. По идее, это и озеленение, и часть плана по возмещению ущерба экологии из-за вредных выбросов в атмосферу. Раньше хоть сообщали, сколько миллионов тенге потратили, сейчас только о количестве посадок говорят. И не зря, потому что с поливом раз на раз не приходится. Не впервые масштабные «зеленые» проекты вылетают в трубу. В прошлом году городские насаждения поливали хорошо. Почти все, что было посажено, прижилось. На месте все деревца и почти все 28 сосен, высаженных в парке «Наурыз» Ассоциацией деловых женщин Жезказгана. Лишь пять хвойных деревьев уже не спасти. Выжили и прошлогодние саженцы, высаженные на бюджетные средства. На майской встрече акима Жезказгана с жителями города вопрос полива обсуждался очень бурно. Кайрат Шайжанов заявил, что как раз в этом году на высадку деревьев средства из бюджета он не выделял. Какой смысл, если воды в ближайшее время не предвидится? Про то, что элементарно можно организовать полив из машин-водовозов, акиму, естественно, никто не сообщил, зато дороги поливаются каждое утро. В данный момент он сотрудничает с несколькими местными жителями, имеющими непосредственное отношение к ботанике, дендрологии, чтобы в будущем подойти с умом к озеленению города. В общем, планы грандиозные. Но если все, в том числе участники экоакций, знали, что воды долго не будет, зачем тысячу деревьев в сухой грунт высаживали? В числе специалистов, о которых упомянул Кайрат Шайжанов, Андрей Матвеев – эксперт в области экологических проектов, научный руководитель и педагог кружка «Эко плюс». Представьте себе: еще в 2019 году этот педагог и его ученики при поддержке ПРООН внедрили в 25 фермерских и крестьянских хозяйствах Жезказган-Улытауского региона такие агротехнологии, как водосбережение, улучшение кормовой базы и повышение плодородия почв для снижения деградации земель. Речь идет не об огородах, а восстановлении 1 000 га деградированных земель и природного родника Жыланкызы. Еще несколько лет назад на базе их ресурсного центра был создан первый в Жезказгане питомник, в котором они вырастили более 3 тыс. саженцев. Все, что высаживали в условиях ограниченного полива, – в аквагрунт, прижилось на 100%. То есть в Жезказгане живет и работает человек, который мог бы помочь хотя бы советом в благом деле. Но действовать по привычке удобнее. Мы посадили – акимат должен обеспечить полив. Акимат трубы чинит, деньги бюджетные на ненужные посадки не тратит, а сколько миллионов тенге выложили промышленные предприятия – это их дело... #деревья #Жезказган #озеленение #РК #саженцы #полив