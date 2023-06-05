Деревца погибают сотнями...

Дачный сезон стартовал еще в начале апреля, а вот поливной воды жители Жезказгана дождались только в первых числах июня. Жаловались владельцы пригородных частных домов и коттеджей – рассада засыхает. Возмущались горожане, так как на территорию парков и аллей в мае не пролилось ни одной капли. Дождей не предвидится, жара свыше 30оС.

Стоит отметить, что ежегодно в Жезказгане тратят миллионы тенге на озеленение, несмотря на водопроводные проблемы. Подняла старые записи начиная с 2019 года. Каждый год из-за задержки поливного сезона в апреле-мае собирается общественный совет города, депутаты местного маслихата направляют гневные запросы в акимат. И всякий раз руководство города обещает все уладить.

На починку водопроводных труб из бюджета выделяются не десятки даже, а сотни миллионов тенге. Но почему же «водный воп­рос» до сих пор не решен?

26 мая аким города Кайрат Шайжанов на встрече с жезказганцами сообщил, что водовод изношен настолько, что запустить поливную воду было невозможно. Между тем весь город знает: некие дельцы умыкнули трубы из двух насосных станций – на восстановление и ремонт понадобились время и деньги.

В апреле состоялась «зеленая» республиканская акция «Бүкіл қазақстандық ағаш егу күні».

Акции в области очень уважают, поэтому высадили сразу 135 тыс. саженцев. 400 штук в одном только Сатпаеве, 300 – в Жезказгане, более 600 – в Улытауском районе, около 150 – в Жанааркинском. Кроме того, КГУ «Жанааркинское хозяйство по охране лесов и животного мира» на площади 40 га посадило свыше 133 тыс. молодых деревьев.

13 мая педагоги, учащиеся и их родители приняли участие в челлендже и посадили 5 тыс. саженцев и 3 тыс. цветов в Жезказгане. В тот же день сотрудники городской ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) подарили около 300 деревьев парку «Жастар». Благородная идея – и подрастающее поколение приобщили к экологической культуре, и урок трудолюбия провели… Хороший такой подарок городу и его жителям.

В жезказганском парке «Наурыз» работники медеплавильного завода высадили более 900 молодых кленов. Металлурги приносили свои деревца, ямки копали, заботливо из ведер водой поливали. Уверена, надеялись на следующий год увидеть зеленею­щее молодое деревце. Прошло всего три недели – а на местах их посадки одни сухие палки торчат. На память остались лишь красивые фото с акции и недоумение: зачем все это затевалось и сколько миллионов тенге здесь благополучно прикопано?

На днях сама походила в парке «Наурыз», чтобы подсчитать потери, о которых говорили на встрече с акимом. По количеству саженцев сомнений не возникло. Сотрудники медьзавода постарались «закрыть» все пустыри, но большинство кленов уже погибли или близки к этому.

Зеленые листочки и гнущиеся живые веточки остались лишь на тех саженцах, что посадили в тени больших деревьев. Их совсем мало. Есть призрачная надежда, что с долгожданным поливом приживутся хотя бы корни. Похожая ситуация и в парке «Жастар».

Градообразующие предприятия «Казахмыса» ежегодно что-то сажают – то на побережье, то в черте города. По идее, это и озеленение, и часть плана по возмещению ущерба экологии из-за вредных выбросов в атмосферу. Раньше хоть сообщали, сколько миллионов тенге потратили, сейчас только о количестве посадок говорят. И не зря, потому что с поливом раз на раз не приходится. Не впервые масштабные «зеленые» проекты вылетают в трубу.

В прошлом году городские на­саждения поливали хорошо. Поч­ти все, что было посажено, прижилось. На месте все деревца и почти все 28 сосен, высаженных в парке «Наурыз» Ассоциацией деловых женщин Жезказгана. Лишь пять хвойных деревьев уже не спасти. Выжили и прошлогодние саженцы, высаженные на бюджетные средства.

На майской встрече акима Жезказгана с жителями города вопрос полива обсуждался очень бурно. Кайрат Шайжанов ­заявил, что как раз в этом году на высадку деревь­ев средства из бюджета он не выделял. Какой смысл, если воды в ближайшее время не предвидится? Про то, что элементарно можно организовать полив из машин-водовозов, акиму, естест­венно, никто не сообщил, зато дороги поливаются каждое утро.

В данный момент он сотрудничает с несколькими местными жителями, имеющими непосредственное отношение к ботанике, дендрологии, чтобы в будущем подойти с умом к озеленению города. В общем, планы грандиозные.

Но если все, в том числе участники экоакций, знали, что воды долго не будет, зачем тысячу деревьев в сухой грунт высаживали?

В числе специалистов, о которых упомянул Кайрат Шайжанов, Андрей Матвеев – эксперт в области экологических проектов, научный руководитель и педагог кружка «Эко плюс». Представьте себе: еще в 2019 году этот педагог и его ученики при поддержке

ПРООН внедрили в 25 фермерских и крестьянских хозяйствах Жезказган-Улытауского региона такие агротехнологии, как водосбережение, улучшение кормовой базы и повышение плодородия почв для снижения деградации земель.

Речь идет не об огородах, а восстановлении 1 000 га деградированных земель и природного родника Жыланкызы. Еще несколько лет назад на базе их ресурсного центра был создан первый в Жезказгане питомник, в котором они вырастили более 3 тыс. саженцев. Все, что высаживали в условиях ограниченного полива, – в аквагрунт, прижилось на 100%.

То есть в Жезказгане живет и работает человек, который мог бы помочь хотя бы советом в благом деле. Но действовать по привычке удобнее. Мы посадили – акимат должен обеспечить полив. Акимат трубы чинит, деньги бюджетные на ненужные посадки не тратит, а сколько миллионов тенге выложили промышленные предприятия – это их дело...