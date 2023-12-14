Держать ситуацию на контроле

По информации регионального ветеринарного ведомства, на сегодняшний день специалистами по плану зарегистрировано и идентифицировано 1,5 млн голов молодняка. Всего в базе данных местных исполнительных органов числится около 4,8 млн голов домашнего скота. В том числе 569 тыс. коров, 4 млн овец и коз, 7 тыс. свиней, 195 тыс. лошадей и 8 тыс. верблюдов.

Во избежание распространения особо опасных заболеваний важно постоянно заниматься профилактикой. Поэтому в рамках плановой вакцинации нынче сделано 19,8 млн манипуляций. К примеру, для выявления животных, заболевших бруцеллезом, взяты пробы крови. С этой целью проведено 4,5 млн соответствую­щих процедур.

– По результатам диагностических исследований выявлено 512 сельскохозяйственных животных, зараженных бруцеллезом, – проинформировал руководитель областного управления ветеринарии Нуржас Курмантаев. – Среди них большую часть составили особи мелкого рогатого скота – 387, остальные (125 голов) – КРС. Согласно дейст­вующему законодательству выявленные больные животные отправлены на санитарный убой с последующей переработкой.

Региональной ветеринарной службой уделяется постоянное внимание природным очагам конго-крымской геморраги­ческой лихорадки, поскольку, во-первых, из-за изменившихся климатических условий практически до декабря увеличился период активности клещей – переносчиков заболевания. Во-вторых, их ареал постоянно растет, захватывая все новые территории.

В настоящее время в зону распространения насекомых-переносчиков входят 37 населенных пунктов шести районов области – Байзакского, Жамбылского, Шуского, Сарысуского, Таласского и Мойынкумского. Последние три чаще остальных подвержены атакам насекомых.

В лидерах по числу очагов заражения – Мойынкумский район, где в весенне-летний сезон под угрозой ККГЛ оказываются 14 сел. В три этапа проведена работа по дезинфицированию точек распространения заразы. Охват составил 2,9 млн квадратных мет­ров территории, дворов и сараев. Всего дезинфекции подверглись 506 тыс. голов сельскохозяйственных животных.

– В настоящее время эпизооти­ческая ситуация в области стабильна и находится под еже­дневным контролем наших специалистов, – заверил Нуржас Курмантаев.

Глава ведомства сообщил, что на оперативность выполнения поставленных задач позитивно влияет оснащенность ветеринарных станций и пунктов современными средствами и оборудованием.

В текущем году обновлена материально-техническая база районных и городских структурных подразделений. Для экономии времени и оптимизации работы ветеринарных специалистов их обеспечили 160 планшетами с информационной системой ­E-ISZH, а в октябре ветстанциям переданы дополнительно 10 автомобилей «УАЗ», которые способствуют тому, чтобы незамедлительно реагировать на тревожные сигналы.

Кроме того, путем реорганизации районных структур создана централизованная ветеринарная станция областного уровня, которая приступит к работе с января 2024 года.