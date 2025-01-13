Дешифровка надписи древнетюркского письменного памятника из Номгона (Монголия) дает новые сведения об истории Тюркского каганата

Статьи
43

Начиная с 2019 года, Тюркская Академия совместно с Институтом археологии Академии наук Монголии проводит археологические раскопки в долине Номгон на территории Монголии, в Архангайском аймаке

Фото: пресс-служба Тюркской Академии

В 2022 году, в ходе экспедиции на памятнике Номгон-2, среди прочих важных исторических артефактов была обнаружена также верхняя часть каменной стелы с древнетюркской и согдийской надписями. В результате дешифровки упомянутых надписей было прочтено 12 строк из текста, написанного древнетюркским письмом («Кутлуг каган Тюрк ... Тенгри оглу ...»), и 6 строк из согдийского текста («Хутлуг хакан ...»). Эти сведения дали научное основание для утверждения о том, что данный археологический памятник является каганским поминальным комплексом.

В 2023 году совместные исследования Тюркской Академии и Института археологии АН Монголии были продолжены, в результате была обнаружена нижняя часть вышеупомянутой каменной стелы, на которой также имеются письмена. Однако, к сожалению, древнетюркская надпись на ней в значительной степени повреждена, и почти не поддается расшифровке. К счастью, на обратной стороне стелы частично сохранился текст, написанный китайскими иероглифами, и в определенной степени поддающийся прочтению.

В 2024 году найденный памятник был совместно презентован Тюркской Академией и Институтом археологии АН Монголии в Улан-Баторе. Одновременно была продолжена работа по дешифровке китайского текста. Для этого были приглашены специалисты из Университета Внутренней Монголии (КНР) – профессор Борджигитай Мурэн, доктор Чуй Нинг и доктор Сугар.

Древнекитайский текст на нижней части стелы написан сверху вниз, строки расположены справа налево. Частичному прочтению поддаются строки с 3-й по 8-ю. На этой части стелы имеется всего 15 строк, в каждой из них примерно по 24 иероглифа (в общей сложности 290-300 иероглифов).

В результате усилий упомянутых специалистов из Университета Внутренней Монголии к январю 2025 г. удалось прочесть часть древнекитайского текста на нижней части каменной стелы. В том числе, оказалось возможным идентифицировать слово «Тюрк» и титул «Кутлуг» (в китайском прочтении: «Гу-ду-лу») в 4-й строке китайского текста. 

Тюркская Академия и Институт археологии Академии наук Монголии  рады сообщить, что данное открытие является еще одним подтверждением того, что поминальный комплекс Номгон-2 относится к древнетюркскому периоду, скорее всего, ко временам правления Эльтериш Кутлук-кагана (682-692), основателя Второго Тюркского каганата. 

Совместная научно-исследовательская работа Тюркской Академии и Института археологии АН Монголии в долине Номгон (Монголия) будет продолжена.

#история #Монголия #памятник #Номгон #ТюркскийКаганат

Популярное

Все
Ержана Максима встретили на родине после победы на конкурсе в ОАЭ
Возврат активов: Новый спортивный комплекс построят в Алматинской области
Более 20 человек стали жертвами пожаров в Калифорнии
За год в Казахстане изъяли 22 тонны наркотиков - МВД
Казахстанцы смогут получать свидетельство о рождении без посещения ЦОНа
На 32 млрд тенге оштрафовали АО «Мангистаумунайгаз»
Разыскиваемого за мошенничество казахстанца задержали в Новосибирске
Пять человек оштрафовали за плохие дороги в Павлодарской области
Как накопить детям на образование
Размер стипендий студентов, магистрантов и докторантов назвали в Миннауки
Юлия Путинцева обновила личный рекорд в мировом рейтинге
Более 3 тысяч работодателей наказаны за нарушение трудовых прав
До 25 градусов мороза ожидается в Казахстане в ближайшие три дня
Air Astana обязали выплатить компенсацию семье Зере
На семь лет осудили жителя столицы за неоднократную дачу взятки
На 42% увеличен объем воды в Северном Арале
Toyota завершила первый этап строительства уникального «умного города»
Алан Курмангалиев выступит на WTT Youth Contender в Тунисе
Столичная бригада Нацгвардии МВД РК пополнилась около 700 новобранцами
Переднеазиатского леопарда снова запечатлели фотоловушки в Мангистауской области
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Обозначена официальная политическая повестка
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Президент ознакомился с работой завода по производству электровозов
ОАЭ, Южная Корея, Доминикана: в каких странах скрывались казахстанские преступники
Свыше 55 тыс. нарушителей выявили казахстанские пограничники за год
Как обезопасить свой аккаунт в WhatsApp от взлома
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Казахстанские студенты готовятся ко Всемирной зимней универсиаде в Италии
Инструмент повышения благосостояния
Посылы, обращенные к аграрной науке
Жизнь можно сделать слаще и полезней
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Сложнейшие операции провели бесплатно врачи Национального г…
Столичная бригада Нацгвардии МВД РК пополнилась около 700 н…
Новоселье в селе Кошкентал
Хлопот у коммунальщиков немало

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]