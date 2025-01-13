Дешифровка надписи древнетюркского письменного памятника из Номгона (Монголия) дает новые сведения об истории Тюркского каганата

Начиная с 2019 года, Тюркская Академия совместно с Институтом археологии Академии наук Монголии проводит археологические раскопки в долине Номгон на территории Монголии, в Архангайском аймаке

Фото: пресс-служба Тюркской Академии

В 2022 году, в ходе экспедиции на памятнике Номгон-2, среди прочих важных исторических артефактов была обнаружена также верхняя часть каменной стелы с древнетюркской и согдийской надписями. В результате дешифровки упомянутых надписей было прочтено 12 строк из текста, написанного древнетюркским письмом («Кутлуг каган Тюрк ... Тенгри оглу ...»), и 6 строк из согдийского текста («Хутлуг хакан ...»). Эти сведения дали научное основание для утверждения о том, что данный археологический памятник является каганским поминальным комплексом.

В 2023 году совместные исследования Тюркской Академии и Института археологии АН Монголии были продолжены, в результате была обнаружена нижняя часть вышеупомянутой каменной стелы, на которой также имеются письмена. Однако, к сожалению, древнетюркская надпись на ней в значительной степени повреждена, и почти не поддается расшифровке. К счастью, на обратной стороне стелы частично сохранился текст, написанный китайскими иероглифами, и в определенной степени поддающийся прочтению.

В 2024 году найденный памятник был совместно презентован Тюркской Академией и Институтом археологии АН Монголии в Улан-Баторе. Одновременно была продолжена работа по дешифровке китайского текста. Для этого были приглашены специалисты из Университета Внутренней Монголии (КНР) – профессор Борджигитай Мурэн, доктор Чуй Нинг и доктор Сугар.

Древнекитайский текст на нижней части стелы написан сверху вниз, строки расположены справа налево. Частичному прочтению поддаются строки с 3-й по 8-ю. На этой части стелы имеется всего 15 строк, в каждой из них примерно по 24 иероглифа (в общей сложности 290-300 иероглифов).

В результате усилий упомянутых специалистов из Университета Внутренней Монголии к январю 2025 г. удалось прочесть часть древнекитайского текста на нижней части каменной стелы. В том числе, оказалось возможным идентифицировать слово «Тюрк» и титул «Кутлуг» (в китайском прочтении: «Гу-ду-лу») в 4-й строке китайского текста.

Тюркская Академия и Институт археологии Академии наук Монголии рады сообщить, что данное открытие является еще одним подтверждением того, что поминальный комплекс Номгон-2 относится к древнетюркскому периоду, скорее всего, ко временам правления Эльтериш Кутлук-кагана (682-692), основателя Второго Тюркского каганата.

Совместная научно-исследовательская работа Тюркской Академии и Института археологии АН Монголии в долине Номгон (Монголия) будет продолжена.