Фото: КазАвтоЖол

24 и 25 июля на автодорогах республиканского значения в Жамбылской и Алматинской областях произошли два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли люди, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол»

24 июля в 09:40 на 451-м километре автодороги «Астана – Караганда – Алматы» (Мойынкумский район Жамбылской области, вблизи станции Кашкантениз) произошло столкновение автомобиля Toyota Alphard с экскаватором-погрузчиком. По предварительным данным, водитель Toyota Alphard, не соблюдая скоростной режим и безопасную дистанцию, столкнулся со спецтехникой, двигавшейся в попутном направлении. В результате аварии погибли 4 человека, еще 2 пострадали.

25 июля в 10:15 на 81+500 километре автодороги республиканского значения KAZ-06 «Граница РФ (п/п Жайсан) – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР (п/п Нур Жолы)» (вблизи села Самсы, Жамбылский район, Алматинская область) произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Alphard и колесного трактора.

На момент происшествия на данном участке велись дорожные работы по текущему ремонту в рамках выданного ордера. Все необходимые временные дорожные знаки были установлены. На объекте находились 9 работников и 5 единиц техники.

Согласно предварительной информации, водитель Toyota Alphard, двигаясь с превышением скорости, попытался обогнать большегрузное транспортное средство по правой полосе и выехал на огражденный участок дороги, где произошло столкновение с дорожной спецтехникой. В результате аварии погибли 6 человек, в том числе один сотрудник дорожной службы. Еще 2 человека получили ранения.

Национальная компания «КазАвтоЖол» выражает искренние соболезнования семьям погибших и призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения и проявлять максимальную ответственность на дорогах.