Скриншот из видео
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Десятки человек ночью пришли к дому переехавшего лошадь казахстанца

К дому казахстанца, переехавшего лошадь на своем земельном участке, ночью пришли местные жители, сообщает Kazpravda.kz.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, 18 июля в поселке Междуреченск Илийского района произошло нападение на дом человека, который ранее переехал лошадь на своем земельном участке.

"Примерно в 22:00 дети услышали, что вокруг дома кто-то ходит. Забора на территории пока нет. Потом в окна стали стучать, кидать камни, выламывать двери и прочее. Было насчитано около 100 человек. На данный момент все нормально, но, уходя, они кричали, что сожгут дом", – говорится в сообщении.

 

Информацию подтвердили в Департаменте полиции Алматинской области.

"Возле одного из домов собралось около 20-25 человек. После поступления указанного сообщения в дежурную часть районной полиции на место незамедлительно выехал наряд патрульной полиции и руководство Илийского РУП. Прибывшие сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с собравшимися, после чего все разошлись по домам", – отметили в полиции.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина на джипе намеренно давил лошадь.

Запись, опубликованная в одном из пабликов в Instagram, вызвала волну возмущения среди комментаторов.

В Департаменте полиции Алматинской области уточнили, что события происходили 16 июля в Илийском районе.

"38-летний житель села Междуречинск в ходе ссоры с односельчанином умышленно на своей автомашине Toyota Land Cruiser совершил наезд на его лошадь. Правонарушитель был задержан и доставлен в районную полицию", – отмечали тогда в полиции.

По данным ведомства, мужчина пояснил, что пытался выгнать со своего огорода около 20 пасущихся лошадей.

Позднее в связи с примирением сторон уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено. 

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