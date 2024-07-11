Десятки утонувших в паводок животных не были зарегистрированы

Член общественного совета Северо-Казахстанской облас­ти Руслан Асаубаев входил в состав комиссии Кызылжарского района, наиболее пострадавшего от паводка. Структура рассмотрела почти 60 заявок на возмещение ущерба. Речь в них шла о павших на личных подворьях 245 головах крупной и мелкой рогатой живности и 620 экземплярах домашней птицы.

Общая сумма ущерба после подсчетов превысила 25 млн тенге. Однако из бюджета решено выплатить только 10 млн тенге по 16 заявлениям. В большинстве же случаев (на 15,7 млн тенге) комиссия рекомендовала обратиться за возмещением ущерба в негосударственный фонд помощи пострадавшим. Причина отказа одна и та же – отсутствие регистрации скотины в базе идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ).

– Много скота не было внесено в базу ИСЖ, и за него бюджетные средства не могут быть выплачены, – пояснил Руслан Асаубаев.

В этой связи вопрос: как ведется статистика, кто должен ответить за неучтенный скот? Попутно отметим, что на вакцинацию от особо опасных болезней деньги выделяют только для учтенных животных.

В Северо-Казахстанском областном управлении ветеринарии подтвердили: ветеринарная обработка незарегистрированных животных не проводится, а это увеличивает риски возникновения болезней.

Для сведения: в 2023-м в Северном Казахстане были зарегистрированы очаги бешенства и бруцеллеза. И в 2024 году они сохранились. В управлении ветеринарии сообщили, что бруцеллез обнаружен у 408 коров в шести районах области. Запрет на перемещение скота, сдачу молока и мяса действует в пяти селах, в том числе в селе Ленинском Аккайынского района, где вспышка бруцеллеза произошла в прошлом году.

Между тем идентификация сельскохозяйственных животных не является обязанностью государства, ответственность за нее несут владельцы животных. Именно они должны вовремя уведомлять ветеринарных врачей о приплоде, приобретении или дарении животных. Если этого не делается, то ветеринары бессильны что-либо изменить.

Согласно пункту 5 статьи 25 Закона РК «О ветеринарии», физические и юридические лица обязаны обеспечивать идентификацию сельскохозяйственных животных.

Проверку работы местных исполнительных органов по соблюдению ветеринарного законодательства провела прокуратура области. Были выявлены нарушения, выразившиеся в несоблюдении порядка выдачи ветеринарных документов, вакцинации и идентификации животных. По актам прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к ответственности.