Десятое золото завоевал Казахстан на чемпионате Азии по боксу

Также на счету республики два серебра

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанка Шугыла Налибай успешно выступила в финале молодежного чемпионата Азии по боксу в Астане. В весовой категории до 75 кг ей противостояла индийская боксерша Рудрика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В первом раунде Налибай выиграла с преимуществом 3:2. Во второй трехминутке казахстанка была еще убедительнее - 4:1.

Третий отрезок боя остался за индийской боксершей - 3:2, но общий счет сложился в пользу казахстанки - 4:1.

Для Казахстана это золото стало десятым в Астане: ранее сборная страны завоевала 8 золотых медалей - Аяжан Сыдык (до 54 кг), Алексей Хаванцев (до 60 кг), Аяжан Ермек (до 57 кг), Толганай Касымхан (до 60 кг), Торехан Сабырхан (до 67 кг), Онер Сеилхан (до 71 кг), Улдана Таубай (до 60 кг), Санжар-Али Бегалиев (до 75 кг) и Мадияр Бексултанов (до 80 кг).

Также на счету Казахстана два серебра.