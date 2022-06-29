Дети в клетке. Почему подростки идут на преступления

Подростковая преступность – одна из самых актуальных проблем не только в Казахстане, но и во всем мире. За последние 5 лет в стране на половину снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Если в 2017 году было зарегистрировано 3 тысячи правонарушений, то в прошлом году цифра уменьшилась в два раза – до 1,5 тысяч. Корреспондент Polisia.kz узнала, почему подростки идут на преступления и как отбывают наказания в колонии для несовершеннолетних.

По словам старшего инспектора по особым поручениям КАП МВД РК Лейлы Алипбаевой, средний возраст несовершеннолетних преступников в Казахстане составляет 16-17 лет. Большая часть правонарушений совершаются подростками в группе. Убийства, изнасилования, кражи, вымогательства и грабежи – преступления, которые совершаются не только взрослыми, но и подростками. Некоторые из них идут на такие поступки, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

– На сегодняшний день на учете полиции состоят около 4 тысяч несовершеннолетних. В день в полицию может поступить около 100 подростков, которые в ночное время находятся вне дома. К сожалению, родители не всегда контролируют своих детей. За ночные прогулки ребенка мы привлекаем к ответственности не только законных представителей, но и руководства заведений, – подчеркнула Алипбаева.

Как отметили в полиции, с начала года в целях профилактики правонарушений проведено около 4 тысяч оперативно-профилактических мероприятий. Это “Подросток”, “Дети в ночном городе”, “Семья без насилия”, “Занятость”, “Я и мой полицейский” и так далее. Кроме того, стражи порядка проводят разъяснительную работу среди учащихся и родителей: рассказывают об их правах, обязанностях и о том, какая ответственность их ждет за нарушение законов нашей страны.

Руководитель Центра социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних при ОФ “Право” Ольга Рыль объяснила причины совершения преступлений несовершеннолетними и то, какие дети более склонны к этому.

– Первая причина – бесконтрольность со стороны взрослых. Многие родители не знают, чем занимается их ребенок, и то, где он находится. Второе – незанятость детей. Ребенок ничем не увлекается, не ходит на кружки и спортивные секции. Нехватка денег и социальное положение так же влияют на поведение ребенка, поэтому они могут пойти на крайние меры, – говорит Рыль.

Понимание мира у детей – разное, отмечает спикер. По ее словам, большое влияние на формирование характера и личности ребенка оказывают семья и его окружение. Зачастую поведение взрослых влияет на поступки ребенка, он использует их как образец для подражания. Ольга Рыль говорит, что преступление, совершенное подростком, это крик о помощи. Так, этими проступками он “говорит” о чем-то.

– Часто дети совершают то, что они видят в семье. Это, так сказать, их ответная реакция на определенные события в жизни. Помню, к нам поступил подросток, который подвергался сексуальному насилию со стороны дедушки. Мать умерла, и отец воспитывал его один. Через некоторое время он сформировал банду из ребят, которые стали совершать жестокие преступления в отношении мужчин пожилого возраста. Таким образом, он мстил своему деду за детскую травму, – поделилась спикер.

В Алматы находится единственная колония для несовершеннолетних, где содержатся мальчики-осужденные – учреждение ЛА-155/6. Девочки свое наказание отбывают в локальном участке при учреждении ЛА-155/4 ДУИС по Алматинской области. В колонии для подростков отбывают наказание 62 заключенных, из них 49 – за особо тяжкие и 13 – за тяжкие преступления. Так, 18 подростков осуждены за убийство, 4 – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 5 несовершеннолетних наказаны за изнасилование, 21 – за насильственные действия сексуального характера, 4 – за грабеж, 4 – за кражи и т.д.

Двум самым юным осужденным в Казахстане всего по 15 лет, и находятся они в колонии за изнасилование. Как пояснили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, во время каникул, в выходные и праздничные дни среди осужденных проводятся различные культурно-массовые и спортивные мероприятия. При учреждении функционирует общеобразовательная школа с 9 по 11 классы. Кроме того, имеется и профессиональная школа, где заключенные могут выучиться на токаря, столяра или слесаря.

– В работе с несовершеннолетними осужденными активно принимают участие многие организации города, учебные заведения, общественные объединения и неправительственные организации. После освобождения подростка забирают родственники, они продолжают свое обучение в школе или трудоустраиваются, – сообщили в ведомстве. Отметим, что при совершении повторных преступлений, отбывать наказание несовершеннолетних уже отправляют во взрослую колонию.



