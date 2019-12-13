​Дети вернулись в семью

В преддверии Дня Независимости республики дети, возвращенные из Ирака в Казахстан 27 ноября текущего года в результате гуманитарной акции, по поручению Президента РК Касым-Жомарт Токаева были переданы близким родственникам.
В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Станислав Василенко, советник министра образования и науки РК по правам детей Раиса Шер и другие.
Символично, что в преддверии Дня Независимости нашей страны именно на вершине «Байтерека» – самого узнаваемого здания столицы и одного из символов страны – дети воссоединились со своими близкими родственниками. Они мечтали попасть обратно на родину, к семьям, увидеть столичное «древо жизни» своими глазами. Теперь все эти желания сбылись.
На память об этом дне детям были вручены подарки от Объединения казахстанских дипломатов и акимата города Нур-Султана.
В дальнейшем возвращенные из Ирака дети будут под контролем государства. Как отмечается в сообщении МИД РК, они будут беспрепятственно обучаться в общеобразовательных учреждениях вместе со всеми детьми страны.