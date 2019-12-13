​Дети вернулись в семью

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Ануар Калмыков

В преддверии Дня Независимости республики дети, возвращенные из Ирака в Казахстан 27 ноября текущего года в результате гуманитарной акции, по поручению Президента РК Касым-Жомарт Токаева были переданы близким родственникам.

В мероприятии приняли участие заместитель министра иност­ранных дел РК Ержан Ашикбаев, заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, Посол по особым поручениям Минис­терства иностранных дел РК Станислав Василенко, советник министра образования и науки РК по правам детей Раиса Шер и другие.

Символично, что в преддверии Дня Независимости нашей страны именно на вершине «Байтерека» – самого узнаваемого здания столицы и одного из символов страны – дети воссоединились со своими близкими родственниками. Они мечтали попасть обратно на родину, к семьям, увидеть столичное «древо жизни» своими глазами. Теперь все эти желания сбылись.

На память об этом дне детям были вручены подарки от Объе­динения казахстанских дип­ломатов и акимата города Нур-Султана.

В дальнейшем возвращенные из Ирака дети будут под конт­ролем государства. Как отмечается в сообщении МИД РК, они будут беспрепятственно обу­чаться в общеобразовательных учреж­дениях вместе со всеми детьми страны.

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