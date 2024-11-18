Детсад для особенных детей построят в Актобе за счет возвращенных активов

По поручению главы государства продолжается финансирование строительства социальных объектов за счет средств, возвращенных в рамках закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Правительством принято решение о выделении 7,8 млрд тенге на строительство специального детского сада для особенных детей в Актобе. Открытие детсада обеспечит 300 особых детей воспитанием и коррекционной помощью. Учреждение оснастят всем необходимым для комфортного пребывания, развития и обучения дошкольников.

На сегодня в области свыше 2 523 детей в возрасте от 3 до 6 лет с особыми образовательными потребностями, из которых охвачены дошкольным образованием 1 320. Сейчас по области работают 4 специальных коррекционных детсада. Реализация проекта позволит создать необходимую инфраструктуру и расширить охват развития и воспитания детей с особыми потребностями.

Ранее были приняты решения о финансировании проектов по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области, музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области, спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы. Работа продолжается.