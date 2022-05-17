Детская шалость могла стать причиной пожара, оставившего без крова 5 семей в Павлодаре

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области заявили, что беспечные игры с огнем могли стать причиной пожара в двухэтажном доме в Павлодаре, из-за которого пять семей остались без крыши над головой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Двухэтажка в Алюминстрое загорелась днем 16 мая. В результате пожара сгорело 120 квадратных метров кровли, серьезно пострадали квартиры, пять семей оказались на улице.

После пожара с людьми, которые вынуждены были спешно покинуть дом, встретился аким города Асаин Байханов и предложил им переехать в арендное жилье, которое оплатят местные власти.

Подробнее о предварительной причине пожара сообщили во время пресс-конференции представители ДЧС.

«Сейчас пора тополиного пуха, которого у нас много. Зачастую его поджогом балуются дети, – отметил замначальника ДЧС Павлодарской области Кайрат Шаймарденов. – Хотелось бы обратиться к жителям области, чтобы они провели профилактическую работу с детьми, руководителям объектов организаций нужно убирать прилегающую территорию, обрезать деревья. Последствия тяжелые: буквально вчера предварительно из-за детской шалости, когда ребята поджигали пух, произошло возгорание двухэтажного жилого дома».

Как уточнили в департаменте, к выводу, что причиной пожара стали игры с тополиным пухом, дознаватели пришли после опроса свидетелей. Они подтвердили, что видели развлекающуюся ребятню. Материалы переданы в полицию для дальнейшего расследования.