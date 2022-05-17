Скриншот с видео
Происшествия
Детская шалость могла стать причиной пожара, оставившего без крова 5 семей в Павлодаре

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области заявили, что беспечные игры с огнем могли стать причиной пожара в двухэтажном доме в Павлодаре, из-за которого пять семей остались без крыши над головой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Двухэтажка в Алюминстрое загорелась днем 16 мая. В результате пожара сгорело 120 квадратных метров кровли, серьезно пострадали квартиры, пять семей оказались на улице.

После пожара с людьми, которые вынуждены были спешно покинуть дом, встретился аким города Асаин Байханов и предложил им переехать в арендное жилье, которое оплатят местные власти.

Подробнее о предварительной причине пожара сообщили во время пресс-конференции представители ДЧС.

«Сейчас пора тополиного пуха, которого у нас много. Зачастую его поджогом балуются дети, – отметил замначальника ДЧС Павлодарской области Кайрат Шаймарденов. – Хотелось бы обратиться к жителям области, чтобы они провели профилактическую работу с детьми, руководителям объектов организаций нужно убирать прилегающую территорию, обрезать деревья. Последствия тяжелые: буквально вчера предварительно из-за детской шалости, когда ребята поджигали пух, произошло возгорание двухэтажного жилого дома».

Как уточнили в департаменте, к выводу, что причиной пожара стали игры с тополиным пухом, дознаватели пришли после опроса свидетелей. Они подтвердили, что видели развлекающуюся ребятню. Материалы переданы в полицию для дальнейшего расследования.

 

Популярное

Все
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
ОДКБ нужно переформатировать – политолог
Дорога певца – вместе с народом
А ты записался в очередь?
Обзор главных событий европейского футбола
Казахстанцы все чаще жалуются на стихийные свалки близ городов
Стать полноправной частью общества
Лебеди села Акмол
Необычные результаты очередного тура первенства Казахстана по футболу
Полицию Шымкента раскритиковали за ненадлежащую организацию работы
Беби-бум произошел в карагандинском зоопарке
Ответ на главный вопрос
Три аспекта реабилитации
Крепить позиции на рынке
В копилке – три «золота»
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 мая
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Происшествия
Повторно разгромил могилы на кладбище мужчина в Алматинской…
Происшествия
Пропавший солдат нашелся в Актау
Происшествия
Житель Актау зарезал сноху
Происшествия
"Хотел сделать подарок для любимой": мужчина обокрал дом в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]