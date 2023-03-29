Детская танцевальная пара из Астаны выиграла Открытый кубок в Москве

Астанчане Латкен Аляуддин и Томирис Айманбетова заняли первое место на Открытом Кубке Союза танцев России по «истории спортивного танца» в Москве. Детская танцевальная пара соревновалась в номинациях «Ювеналы-2» и «Латина», сообщает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

По словам личного тренера, данное соревнование прошло в рамках спортивного мероприятия, имеющего большое просветительское и воспитательное значение.

«Поздравляю танцоров с успешным дебютом. Эта пара выступила на подиуме, соревнуясь в двух категориях. В настоящее время ребята представляют два танцевальных клуба в Астане: «Bravos» и «Амоге Vita». В ходе турнира рассказывалось о легендах танцевального искусства, выдающихся танцорах и деятелях этого вида спорта. В планах — в апреле этого года принять участие в турнире в Блэкпуле (Лондон, Англия) и занять призовые места», - говорит тренер детской танцевальной пары Владислав Польских.

Напомним, новый партнер Латкена Аляуддина Томирис Айманбетова является многократным чемпионом Казахстана. А Латкен – многократный призер и финалист чемпионатов мира, Европы и Азии.