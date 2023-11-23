Детский лагерь в... сауне

Вопиющий случай произошел в июле этого года. Школьники из категории «социально уязвимые слои населения» получили бесплатные путевки в детский лагерь в Алматинской области. Но когда они прибыли на место, то их разместили в здании сауны. Детям пришлось спать на полу в непроветриваемых помещениях.

В Агентстве РК по противодействию коррупции сообщили, что по данному делу задержан руководитель отдела госзакупок управления образования. Он подозревается в покушении на получение взятки в размере 10% (в сумме более 12 млн тенге) от поставщика услуг, который обещал организовать лагерь для детей-сирот.

– Взятка предназначалась за признание поставщика победителем конкурса. При этом последний не обладал какими-либо материальными, трудовыми ресурсами для полноценной организации детского лагеря, – проинформировал на брифинге официальный представитель агентства Арман Тлеукенов.

Другую коррупционную схему Антикор выявил в реализации программы обеспечения водой в Мангистауской области. В поле зрения правоохранителей попал заместитель генерального директора ТОО Oil Construction company, которого уличили в неоднократном получении взяток от представителей бизнеса.

– Взятки предназначались для беспрепятственного перечисления денег в рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на обеспечение населения Мангистауской области качественной питьевой водой – строительство опреснительного завода морской воды в местности Токмак и Кендерли, – пояснил Арман Тлеукенов.

С санкции суда подозреваемого взяли под стражу.

В Восточно-Казахстанской области Антикоррупционная служба совместно с департаментом КНБ и прокуратурой задержала заместителя руководителя департамента экологии области.

– Он подозревается в получении взятки в крупном размере за непривлечение к административной ответственности за нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду у одного из предприятий региона, – сообщил Арман Тлеукенов.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.