Детскую версию YouTube обвинили в рекламе вредной еды
Американские общественные организации обвиняют приложение YouTube Kids в рекламе вредных для детей напитков и продуктов питания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru
"Заявления были направлены в Федеральную торговую комиссию США. Активисты Центра цифровой демократии и ряд других защитников прав потребителей обнаружили в сервисе рекламу 17 производителей потенциально вредных напитков и продуктов питания, включая 58 видеороликов Coca-Cola и 31 – с печеньем Oreo. При этом ранее все эти компании отмечали, что не будут выбирать детей в качестве основной целевой аудитории своих рекламных кампаний", – отмечает издание.
Кроме того, общественников возмутили и популярные детские видеоблогеры, которые регулярно выкладывают на своих каналах ролики, в которых они распаковывают и едят сладости. "Активисты планируют обратиться в европейские компетентные органы, чтобы установить все аспекты взаимоотношений YouTube Kids и рекламодателей", – говорится в сообщении.
В свою очередь представители видеохостинга отмечают, что размещают лишь одобренные для семейного просмотра ролики, куда не входит реклама еды и напитков. Однако загруженные на канал Coca-Cola и других компаний видео, а также шоу детских блогеров не считаются рекламой и не подпадают под эти правила.
Как известно, в апреле защитники прав потребителей требовали от американских властей начать расследование в отношении рекламной политики YouTube Kids. В письме правозащитников утверждалось, что сервис содержит противоправный контент. Так, в мультфильмах демонстрируется реклама игрушек в виде персонажей из этих картин, что запрещено на американском телевидении. Видеохостинг тогда отверг все обвинения.
Приложение YouTube Kids было запущено в феврале. Оно создано специально для безопасного пользования детьми.