Технологии
Детскую версию YouTube обвинили в рекламе вредной еды
Американские общественные организации обвиняют приложение YouTube Kids в рекламе вредных для детей напитков и продуктов питания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru

"Заявления были направлены в Федеральную торговую комиссию США. Активисты Центра цифровой демократии и ряд других защитников прав потребителей обнаружили в сервисе рекламу 17 производителей потенциально вредных напитков и продуктов питания, включая 58 видеороликов Coca-Cola и 31 – с печеньем Oreo. При этом ранее все эти компании отмечали, что не будут выбирать детей в качестве основной целевой аудитории своих рекламных кампаний", – отмечает издание.

Кроме того, общественников возмутили и популярные детские видеоблогеры, которые регулярно выкладывают на своих каналах ролики, в которых они распаковывают и едят сладости. "Активисты планируют обратиться в европейские компетентные органы, чтобы установить все аспекты взаимоотношений YouTube Kids и рекламодателей", – говорится в сообщении.

В свою очередь представители видеохостинга отмечают, что размещают лишь одобренные для семейного просмотра ролики, куда не входит реклама еды и напитков. Однако загруженные на канал Coca-Cola и других компаний видео, а также шоу детских блогеров не считаются рекламой и не подпадают под эти правила.

Как известно, в апреле защитники прав потребителей требовали от американских властей начать расследование в отношении рекламной политики YouTube Kids. В письме правозащитников утверждалось, что сервис содержит противоправный контент. Так, в мультфильмах демонстрируется реклама игрушек в виде персонажей из этих картин, что запрещено на американском телевидении. Видеохостинг тогда отверг все обвинения.

Приложение YouTube Kids было запущено в феврале. Оно создано специально для безопасного пользования детьми. 

Популярное

Все
Рассылку об отмене QR-оплаты проезда прокомментировали в транспортной компании Нур-Султана
Съезд лидеров мировых и традиционных религий – парадигма межрелигиозного диалога
Мальчик разрезал нечаянно газонокосилкой сестренку в СКО
Город-призрак Байжансай: сюда едут за адреналином и острыми ощущениями
Путешественница из Алматы за месяц посетила 11 стран
Ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II
Его жизнь – редкий феномен
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 сентября
Книгу о казахстанском антиядерном опыте презентовали в Нью-Йорке
Время-времечко летит…
D-Day: как будут прощаться с королевой
Карл Третий: следующим британским монархом стал сын Елизаветы - Чарльз
Рекламе доверяй, но грамматику проверяй
На языке Абая
Верность, любовь и уважение
Мужская профессия
Женский взгляд на рыбалку
Новобранцев – в армию
Ешьте на здоровье!
Параллельные миры
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Об олигархах и справедливости
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
Гашиш продавали под кодом "горячие пирожки" в кафе Нур-Султана
Предельные цены на нефтепродукты пересматривают в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября
Ковыляя и прихрамывая, но мы дошли-таки до настоящей сменяемос­ти верховной власти
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
Регистрацию политических партий упростят в Казахстане
О новшествах по пособиям и соцвыплатам для семей с детьми рассказали в Минтруда
Как будут повышать пенсии в Казахстане, рассказали в Минтруда
Послание Президента: взгляд со стороны
Опубликован список обладателей образовательных грантов
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
Внедрить на Байконуре онлайн-пропуск для туристов предложил Мусин
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы

Читайте также

Экономика , Технологии
Цифровая платформа по продаже стрессовых активов появится в…
Правительство , Технологии
Единая платформа "Kaznedra" появится в Казахстане
Общество , Технологии , Цифровизация
Солдаты-срочники теперь могут общаться с родителями по виде…
Общество , Здравоохранение , Образование , Технологии , Цифровизация
Идеи по половому воспитанию молодежи презентовали стартапер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]