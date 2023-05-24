Детство, которого не было

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Рысбек Жантыкеев, Астана

В Государственном театре драмы и комедии им. Азербайжана Мамбетова состоялась премьера спектакля «Болмаған балалық шақ» по мотивам автобиографической повести Акберена Елгезека.

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Спектакль начинается с эпизодов детства мальчика Акоша в далеком ауле. Беззаботные игры со сверстниками сменяются сценами, когда мальчишка собирает вокруг себя друзей и те слушают его рассказы. Они – о том, как пленили Гитлера спустившиеся на землю инопланетяне, среди которых один оказался очень похож на жителя аула.

Сюжеты этих историй рождались в голове юного рассказчика спонтанно, он придумывал их на ходу. Но они заставляли сверстников слушать мальчишку, затаив дыхание.

Впрочем, за этими, казалось, вполне мирными сценами скрывается трудная судьба Акоша. Дело в том, что он рано потерял отца и был отдан на воспитание нағашы – родственникам по материнской линии. Рос вместе со старшей сестрой в доме бабушки.

Через некоторое время сестра уезжает на учебу в город. Мальчик привязывается к бабушке, которая окружает его любовью и заботой. Но вскоре и этого родного человека не стало, случилась еще одна огромная потеря на пока таком коротком жизненном пути Акоша.

Тем временем его мать встречает другого мужчину и выходит за него замуж. Пос­ле смерти бабушки женщина вынуждена забрать сына с собой в дом отчима. Этот человек, табунщик по профессии, не особо обременен хорошими манерами. Точнее сказать, он груб уже с первой встречи с перешагнувшим порог его дома мальчонкой, устраивает ему жесткие испытания. Заставляет драться сразу с двумя своими приехавшими издалека племянниками. Из той драки Акош выходит победителем.

Однако на этом драма в доме отчима не заканчивается. Тот имел привычку изрядно принять на грудь. В подпитии становился неуправляемым. В один из таких дней он бросается с ножом на Акоша. Досталось и матери мальчика.

Она, опасаясь за жизнь сына, отправляет его к родственнику в Алматы. В этом городе и протекает далее жизнь Акоша. Правда, он все же признается, что испытания оказались не без пользы, они его закалили.

Со временем Акош вырастет в мас­титого литератора, общественного деятеля...

Воспоминания юных лет Акберена Елгезека вылились в автобиографическую повесть, которая получила название «Болмаған балалық шақ» – «Детство, которого не было». В ней – оценка и отношение автора к самому драматичному периоду своей жизни.

Режиссер-постановщик Али Бидахмет очень трепетно отнесся к материалу, точно выверив нужные акценты – в его постановке отдельные эпизоды из жизни героя тонко вплетены в единое драматическое полотно, которое держит в напряжении зрителей на протяжении всего спектакля.

Режиссеру, как и исполнителю главной роли Казыбеку Аманжолу, удалось передать все авторские сверхзадачи и, главное, его искреннее желание, чтобы у нынешних детей детство было счастливым.

#казахстан #культура #театр #РК #спектакль #Акберен Елгезек #премьера #«Болмаған

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