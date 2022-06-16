Девочка утонула в реке Есиль

В реке Есиль утонула 12-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ДЧС Акмолинской области, передает Kazpravda.kz.

"В зоне отдыха "Silk Way" села Жибек Жолы Аршалынского района, девочка 2010 года рождения, оставшись без присмотра родителей, утонула в необорудованном для купания месте", – проинформировали в областном ДЧС.

На место вызова были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Нур-Султана, которые обнаружили и извлекли тело девочки, добавили в пресс-службе.