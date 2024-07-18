Девушка солгала коллегам ради поездки на Бали и встретила шефа в аэропорту

Lifestyle
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Айман Аманжолова
[email protected]

23-летняя Грейс рассказала о неприятной ситуации в своем аккаунте в TikTok

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Девушка из Индонезии сообщила, что работает в США, но хотела, не уходя в отпуск, навестить родных на Бали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.  

Этот план казался ей выполнимым, потому что Грейс работает удаленно. Она сообщила начальнику, что взяла больничный на 21 июня, потому что ей нужно посетить врача. Об этом пишет South China Morning Post.

Она также рассказала ему, что после этого в какой-то момент улетит на Бали и будет работать из другого часового пояса.

Однако в день получения больничного она отправилась в аэропорт и перед полетом вдруг услышала, что кто-то зовет ее по имени. Это был ее начальник. Хотя она солгала ему о болезни, они вместе посмеялись над ситуацией и удивились, что встретили друг друга и летят одним рейсом. Неизвестно, накажут ли девушку за проступок и может ли она лишиться работы.

По словам самой Грейс, произошедшее стало для нее «худшим кошмаром». Однако ролик о неловкой ситуации получился вирусным и набрал более 900 тысяч просмотров.

 

#США #обман #Бали #отпуск #девушка

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