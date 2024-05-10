Девять тысяч энергетиков задействованы в ликвидации последствий паводков в РК

В Минэнерго РК рассказали о ходе восстановления электроснабжения в регионах со сложной паводковой ситуацией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На сегодня в ликвидации последствий ЧС принимают участие более 9 тыс. энергетиков и свыше 2,1 тыс. единиц специальной автотехники. В ближайший период предстоит восстановить более 3 тыс. опор линий электропередачи разных классов напряжения. Все необходимые материалы для этого имеются.

«В результате принятых мер в Костанайской области количество отключенных абонентов сокращено с 5 тыс. до 700, в Актюбинской области – с 5,5 тыс. до 13. В Западно-Казахстанской и Акмолинской областях число абонентов под ограничениями сокращено в 4 раза, в Атырауской области – в 3 раза», – говорится в официальном сообщении.

В правительстве добавили, что работы по Северо-Казахстанской области также ведутся в плановом порядке.