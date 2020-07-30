Действенная мера

– Считаю, это необходимая мера. Да, ситуация стабилизируется, есть тенденция к снижению госпитализации – освободились койко-места, в том числе реанимационные. Но уровень реальной заболеваемости мы не знаем, так как на одного находящегося в стационаре пациента могут приходиться 8–10 заразившихся, которые лечатся дома. В основном это люди с легкой и средней степенью тяжести заболевания. Кроме того, как отмечают врачи в стационарах, сталкивающиеся с поступлением тяжелых больных, выясняется: многие из них от 3 до 10 дней занимались лечением на дому, – отмечает профессор, академик НАН РК, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин.

По его словам, сейчас многие проблемы решены: есть лекарства в стационарах, их выдают в поликлиниках за счет ОСМС.

– Еще один положительный момент – председатель Фонда социального медицинского страхования Болат Такежанов четко озвучил тарифы для лечения пациентов с COVID-19 в стационарах. Они на сегодняшний день существенно выросли. Если обратиться к опыту многих стран, где развита система страховой медицины, там люди с легкой и средней степенью тяжести болезни точно так же лечатся на дому, при этом лекарства сами не покупают, отработана система их доставки, развито онлайн-консультирование. Когда все отработано, то ситуация действительно находится под контролем, – отметил Вячеслав Локшин.

Подчеркнул он и еще один важный момент – необходимость эпидемиологических расследований.

– Когда в начале июня отменили жесткий карантин, люди начали проводить дни рождения, свадьбы, другие массовые мероприятия. В такой ситуации стало невозможно осуществлять эпидемиологические расследования. К примеру, в марте-апреле сразу выявлялись контакты любого пациента с COVID-19. На карантин закрывали целые подъезды. Сейчас тоже было бы интересно ознакомиться с цифрами. Например, сколько человек после конкретного массового семейного мероприятия заболели, сколько скончались от тяжелой формы пневмонии. К сожалению, подобных расследований нет. Нужно продолжать объяснять людям, что любое мероприятие – производственное или домашнее, на котором собираются больше трех человек без соблюдения социальной дистанции, влечет за собой рост заболеваемости, – дополнил он.

Кроме того, Вячеслав Локшин высказался о претензиях по поводу неподготовленности больниц к наплыву больных.

– Никто не предполагал, что люди не сделают выводов после режима ЧП. Они же посчитали, будто вирус побежден. Но нужно понимать: вирус мы победим только тогда, когда у нас будет либо вакцина, либо лекарственный препарат, который способен эффективно вылечить. Пока этого нет, нужно ходить в масках, держать социальную дистанцию, часто мыть руки... И тогда система здравоохранения справится. Иначе будет так, как, например, в Италии, Франции, Испании, США, где медицина не смогла «переварить» огромный наплыв пациентов. Поэтому предъявлять претензии к нашему здравоохранению по меньшей мере не совсем честно. Мы построили госпитали, но не для такого объема пациентов, когда чуть ли не в каждой семье начал кто-то заболевать, – добавил спикер.

Профессор считает, что карантин должен длиться до того момен­та, пока не появится вакцина.

– Я слышал очень много обвинений: мол, а кто будет нашу семью кормить? Но нужно понять, что карантин – это не значит не работать. Если соблюдать условия безопасности, то многим трудиться можно, – считает Вячеслав Локшин.

По его мнению, в нынешних условиях необходима эффективная система штрафов и наказаний.

– Если люди снова вернутся к обычному ритму жизни с любовью к массовым мероприятиям, опять начнутся очень серьезные проблемы. Ни одна система здравоохранения не способна выдержать огромные потоки больных. Мы будем терять людей, если не будет индивидуального подхода к каждому пациенту, а при серьезном наплыве заразившихся добиться такого подхода невозможно. Сейчас многие врачи превратились в инфекционистов, хотя таковыми по специализации не являются. Но если поступает больной с коронавирусной инфекцией с диабетом, то должны подключаться эндокринологи, если с сердечной патологией – кардиологи. А где набрать столько специалистов? – задается вопросом специалист.