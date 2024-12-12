Дикие утки-кряквы прилетели на зимовку в Алматы

Фото: скриншот видео instagram.com/almatyzoo

С наступлением морозов, по многолетней традиции в южный мегаполис прилетают на зимовку дикие утки-кряквы. Больше всего их собирается на большом пруду – около трех сотен.

«Наши гуси-лебеди очень рады новым друзьям, а мы добавляем в рацион больше зерновых, чтобы кормить гостей. Кормим водоплавающих птиц два раза в день: утром и вечером. В рационе наших водоплавающих птиц комбикорм, овес, пшеница, пшено, хлеб, просо, морковь, капуста, салат. Причем, во время трапезы вначале едят наши питомцы: горные гуси, сухоносы, лебеди-шипуны, а дикие утки терпеливо ждут позади и подплывают к кормушке уже после. Вот такие гости будут жить у нас до весны», – говорят в зоопарке.

Там же добавили, что всех желающих приглашают понаблюдать за повадками диких уток в зоопарке.