Креативная школа имени Бибигуль Тулегеновой открылась в Астане

В новом учебном заведении дети смогут наряду с глубокими знаниями по основным дисциплинам одновременно развивать свои творческие таланты

Фото: dimashnews.com

В Астане состоялось открытие первой частной креативной школы имени одной из основоположниц казахского вокального искусства, известной певицы и народной артистки Бибигуль Ахметовны Тулегеновой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

В церемонии открытия школы приняли участие Народная артистка Республики Казахстан и оперная певица Бибигуль Тулегенова, главный учредитель школы и издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов и народный артист РК Димаш Кудайберген.

Креативная школа имени Бибигуль Тулегеновой (BTCS) – современный образовательный центр, предлагающий инновационную образовательную концепцию. Здесь дети смогут наряду с глубокими знаниями по основным дисциплинам одновременно развивать свои творческие таланты на креативных факультетах.

Изучение различных музыкальных жанров, теории музыки, исполнительского искусства будет проходить в рамках факультета Music.

Факультет Digital научит программированию, веб-разработке, различным передовым технологиям в области искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Изобразительное искусство, графический и архитектурный дизайн разовьют у детей творческое мышления при обучении на Art факультете.

Факультет STEM будет включать в себя программы по физике, химии, биологии, инженерии и робототехнике.

Димаш Кудайберген и Арманжан Байтасов поздравили будущих учеников с днем знаний и выразили уверенность, что новое поколение внесет большой вклад в развитие нового Казахстана.