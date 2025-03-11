Димаш поблагодарил поклонников за поддержку его нового клипа

Артист выразил признательность фанатам за их теплоту и любовь, с которыми они приняли клип на его новую песню Love's Not Over Yet

Кадр из видео

Популярный во всем мире казахстанский певец Димаш Кудайберген обратился к подписчикам на своей странице в Instagram, сообщает Kazpravda.kz

«Я хочу поблагодарить всех своих фанатов, которые поддерживают мое новое видео. Судя по комментариям, проявили активность в основном мои иностранные слушатели, благодаря которым наш новый клип становится популярнее. Тем временем совсем скоро мы закончим вторую часть нашей истории. Благодарю моих близких друзей за проделанную работу», - написал Димаш.

Фанаты его творчества оставили массу комментариев.