Динамика положительная

Время местное
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Валентина Мелехова

В Костанайской области пик младенческой смертности пришелся на 2022 год, когда был зарегистрирован 121 случай, после чего фиксируется ежегодное снижение этого показателя.

За пять месяцев 2025-го произошло 27 случаев, то есть на 14,9% меньше, чем годом ранее. Сегодня Костанайская область занимает одно из последних мест в стране по уровню младенческой смертности. Впрочем, в облздраве поясняют, что частично это связано с низкой рождаемостью: ежегодно в регионе фиксируется сокращение числа родов. При таких условиях даже единичные случаи младенческой смертности значительно влияют на статистику.

– За последние два года в пяти медицинских организациях отсутствует регистрация младенческой смертности – они находятся в «зеленой» зоне. В девяти медорганизациях прослеживается положительная динамика по сравнению с предыдущим годом – они определены в «желтую» зону. Четырнадцать мед­организаций находятся в «крас­ной» зоне, где наблюдается слабоположительная или отрицательная динамика. В трех медорганизациях определяется резко отрицательная динамика: это поликлиника города Рудного, поликлиника № 3 и поликлиника № 6 города Костаная, – сообщил руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Данияр Джандаев.

По мнению Минздрава, все летальные исходы относятся к управляемым причинам, что требует усиления подготовки медицинского персонала и оснащения учреждений. С целью снижения младенческой смертности в Костанайской области проводится ряд мероприя­тий. В перинатальном центре создается служба неонатальной хирургии, завершаются подготовительные работы. Кроме того, медучреждения оснащаются современным оборудованием. Так, в текущем году планируется установка премиальных УЗИ-аппаратов с функцией ИИ для качественного скрининга плода, раннего выявления патологий и снижения риска потерь в поликлинике № 4, поликлинике г. Рудного и Аркалыкской региональной больнице.

#Костанай #младенческая смертность

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