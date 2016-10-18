Динара Сатжан рассказала о предстоящем конкурсе "Мисс Казахстан-2016"
Ботагоз Балтабаева
Национальный конкурс красоты "Мисс Казахстан" в текущем году состоится в юбилейный, 20-й раз. Как он будет проходить, съемочной группе Kazpravda.kz рассказала известная казахстанская телеведущая Динара Сатжан.
"Особенность конкурса "Мисс Казахстан" этого года состоит в том, что ему исполняется двадцать лет. В текущем году конкурс будет посвящен 25-летию Независимости, поэтому будет 25 участниц из всех регионов. Кроме того, мы решили напомнить казахстанцам о легендарных женщинах, которые делали историю нашей страны, и девушки в театральных постановках будут рассказывать о них", – заявила Динара Сатжан.
Кроме того, теледива поделилась с нами, что вести национальный конкурс красоты "Мисс Казахстан-2016" будет она сама на пару с известным казахстанским оперным певцом Сундетом Байгожином.
Финал конкурса состоится 10 декабря во Дворце Мира и Согласия. Работать на нем будет авторитетное жюри в составе 10 человек.
Стоит отметить, что впервые конкурс под названием "Мисс Казахстан" прошел еще во времена СССР, в 1989 году. Первой красавицей республики тогда была признана 20-летняя балерина Сауле Рахмедова. На регулярной основе национальный конкурс проводится с 1997 года.
Обладательница титула "Мисс Казахстан-2015" Алия Мергенбаева представит Республику Казахстан на 65-й ежегодной церемонии конкурса "Мисс Мира" 18 декабря в Вашингтоне.