Для единства тюркского мира

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Юлия Миленькая

В Алматы прошел ряд праздничных мероприятий в честь 30-летия ТЮРКСОЙ.

фото из архива Национальной библиотеки РК

Международная организация ТЮРКСОЙ, которую еще называют ЮНЕСКО тюркского мира, была основана в 1993 году в результате соглашения министров культуры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбеки­стана, Туркменистана и Турции. Главной ее задачей определено содействие духовному сближению и укреплению братского единства тюркских народов, популяризация исторического и литературного наследия.

По случаю юбилейной даты в Казахстан с рабочей поездкой прибыли генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, а также заместители министров культуры Турции – Сердар Чам, Азербайджана – Мурад Гусейнов, Кыргызстана – Кайрат Иманалиев.

– 30-летие ТЮРКСОЙ – важное событие для всего тюркского мира, и я хочу поблагодарить коллег, прибывших в Алматы на празднование знаменательной даты. Все это время мы укрепляли культурные и духовные связи с братскими для нас народами, реализовывали масштабные проекты, обменивались опытом и знаниями. Особенно важным для нас является то, что начало этим процессам было положено именно в Казахстане. Уверен, нашими общими усилиями ­ТЮРКСОЙ будет развиваться и дальше, – отметил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.

Перед началом гала-концерта с участием отечественных артис­тов и представителей искусства стран – участниц ТЮРКСОЙ на сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая состоялось торжественная церемония награждения Султана Раева орденом «Достық» II степени. Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ поблагодарил Президента РК Касым-Жомарта Токаева за оказанное высокое доверие и отметил важность совместной работы в вопросе сохранения культурного наследия.

– Казахская земля стала домом для многих значимых для тюркской культуры личностей. В современную эпоху глобализации важность сохранения родной культуры актуальна как никогда. Поэтому все страны ТЮРКСОЙ будут сообща работать ради этой общей миссии, – отметил Султан Раев.

Представленные музыкальные и танцевальные номера продемонстрировали все культурное многообразие тюркских народов, подчеркнув при этом их родство и общие корни. Помимо концерта, в здании театра состоялись тематическая фотовыставка и дефиле костюмов тюркских стран. На площадке у входа в ­театр была организована выставка казах­станских ремесленников.

В рамках юбилейных мероприятий в Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева открылась выставка, где было представлено более 40 полотен кисти Абылхана Кас­теева, Аубакира Исмаилова, Сабура Мамбеева, Айши Галимбаевой, Канафии Тельжанова, Молдахмета Кенбаева.

– Экспозиция как в отдельно взятой картине, так и в их совокупности – выражение духа истории Казахстана, его народа, природы и традиций, определяющих самобытность страны, расположенной в сердце Азии, – отметила куратор выставки Кульжазира Мукажанова. – В произведениях известных художников Казахстана разных поколений находят свое выражение духовные и этические ценности, издревле скрепляющие тюркские народы. Они запечатлены в знаковых кодах, в присущей восточному искусству красочной орнаментике и изысканной пластике форм.

Еще одним важным событием в программе праздничных мероприятий стала книжная выс­тавка «Түркі әлемінің бірлігі» в Национальной библиотеке РК.

Руководитель службы редких книг и рукописей Айхан Бекпулатова провела обзорную экскурсию, ознакомив гостей с литературой тюркоязычных государств, в том числе ценными редкими книгами и рукописями фонда библиотеки, материалами по истории тюрков, виниловыми грампластинками с записями известных исполнителей тюркских народов.

Среди наследия, хранящегося в фонде, самым старым является Коран XII века и самый большой Коран XVIII века. Уникальные экземпляры «Шахнаме» персидского поэта Фирдоуси (XVIII век), Насаб-нама (родословная Ходжи Ахмета Ясауи 1687⁄88 г.), первая печатная книга Абая, труды Ахмета Байтурсынулы, Магжана Жумабаева, Жусупбека Аймаутова являются бесценным наследием казахского народа и гордостью библиотечного фонда.

В числе почетных гостей выставки были известный писатель, кинодраматург, член Союза писателей РК Смагул Елубай и видный государственный и общественный деятель, культуролог Мурат Ауэзов.

– Где знание, там и умение, где умение, там и искусство, а где искусство, там и единство. Цель единства – рост и процветание. ТЮРКСОЙ – единственная организация, созданная среди наших родственных народов для выполнения такой огромной цели, – подчеркнул Мурат Ауэзов.

В рамках мероприятия Султан Раев наградил работников культуры Алматы юбилейной медалью в честь 30-летия ­ТЮРКСОЙ. В свою очередь директор Нацио­нальной библиотеки РК Бакыт­жамал Оспанова вручила ему нагрудный знак «Құрметті кітап­ханашы».

Казахстан – активный участник ТЮРКСОЙ. По инициативе нашей страны 2023 год был объявлен на уровне организации Годом Темирбека Жургенова. В честь 125-летия великого деятеля в странах ТЮРКСОЙ пройдут более 100 различных мероприятий: концерты, научно-практические конференции и презентации книг.

#Алматы #мероприятия #ТЮРКСОЙ

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